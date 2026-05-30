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Tragedia sul Canalbianco: Vasile Andrei Bologa muore davanti alla moglie e alla figlia

Cronaca News

Tragedia sul Canalbianco: Vasile Andrei Bologa muore davanti alla moglie e alla figlia
TragediaAnnegamentoCanalbianco
📆5/30/2026 6:48 PM
📰leggoit
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Un uomo di 35 anni è morto annegato nel Canalbianco, nel Mantovano, durante una gita con la famiglia e gli amici. La tragedia si è consumata davanti agli occhi della moglie e della figlia di 10 anni.

Vasile Andrei Bologa è morto tragicamente davanti alla moglie e alla figlia di 10 anni. La tragedia è avvenuta sulle sponde del Canalbianco , all'altezza di Governolo di Roncoferraro nel Mantova no.

Il gruppo di amici aveva trascorso il ponte del 2 giugno con pesca, birra e momenti di convivialità. L'uomo si è tuffato nel canale per dimostrare di poterlo attraversare, ma qualcosa è andato storto e è stato risucchiato dall'acqua. I vigili del fuoco e i sommozzatori hanno ritrovato il corpo dell'uomo sul fondo del canale, dove era rimasto incastrato. La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di accertamento

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Tragedia Annegamento Canalbianco Mantova Vasile Andrei Bologa

 

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