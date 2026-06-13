Tragedia sul Gran Paradiso: tre alpinisti esperti morti in un incidente

Tre alpinisti esperti, Antonio Sardano, Sergio Martinelli e Maicol Zenatti, sono morti sul Gran Paradiso dopo essere precipitati dalla parete Nord della montagna. L'incidente è avvenuto presumibilmente intorno a mezzogiorno, ma l'allarme è stato dato solo in serata. La tragedia ha colpito il mondo della montagna e l'intera comunità trentina.

Tre alpinisti esperti sono morti sul Gran Paradiso dopo essere precipitati per oltre 400 metri dalla parete Nord della montagna. Antonio Sardano, Sergio Martinelli e Maicol Zenatti erano legati da un profondo legame di amicizia e passione per le alte quote.

L'incidente è avvenuto presumibilmente intorno a mezzogiorno, ma l'allarme è stato dato solo in serata quando i familiari hanno notato il silenzio prolungato degli alpinisti. I corpi sono stati ritrovati alla base della parete dal Soccorso Alpino Valdostano. Secondo il direttore del soccorso alpino, Paolo Comune, la dinamica più probabile è stata una tragica fatalità a catena, in cui la scivolata di uno dei componenti della cordata ha trascinato nel vuoto gli altri due compagni.

Le indagini sono ora affidate ai finanzieri del Sagf di Entrèves. La tragedia ha colpito il mondo della montagna e l'intera comunità trentina. La Società degli Alpinisti Tridentini si è stretta attorno alle famiglie in un momento di immenso dolore. Il presidente della Sat, Cristian Ferrari, ha evidenziato come la tragedia sia avvenuta nonostante l'alto livello di sicurezza dei tre amici.

La montagna richiede competenza, prudenza e umiltà e conserva sempre una dimensione che sfugge al nostro controllo





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