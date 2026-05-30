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tragedia sul Lago di Garda: si è spento Badr Ouajil

Cronaca News

tragedia sul Lago di Garda: si è spento Badr Ouajil
Tragedia Sul Lago Di GardaBadr OuajilTuffo In Acqua
📆5/30/2026 6:48 PM
📰leggoit
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Un ragazzo di 16 anni è morto dopo un tuffo in acqua sul Lago di Garda. I soccorritori hanno tentato per oltre 40 minuti di rianimarlo senza riuscirci.

Si è spento a 16 anni Badr Ouajil , il ragazzo tunisino che era scomparso ieri dopo un tuffo in acqua sul Lago di Garda. Il giovane si trovava su un pedalò con alcuni amici quando si è immerso senza più riemergere.

I soccorritori hanno tentato per oltre 40 minuti di rianimarlo, prima sul posto, poi durante il trasporto in elicottero e infine all'ospedale Civile di Brescia. Nonostante gli sforzi dei medici, il cuore di Badr non ha ripreso a battere autonomamente. Il decesso è stato dichiarato oggi, dopo oltre 20 ore di tentativi per salvarlo.

La vigilia era trascorsa tra speranza e preoccupazione per i familiari e gli amici del giovane, che era noto per la sua premura e la sua gentilezza

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Tragedia Sul Lago Di Garda Badr Ouajil Tuffo In Acqua

 

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