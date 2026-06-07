Tragedia sul lago Maggiore: auto travolge cinque pedoni, morta diciassettenne

Incidente stradale a Maccagno con Pino e Veddasca: una Fiat Panda guidata da un 30enne investe cinque pedoni, uccidendo una ragazza di 17 anni e ferendo gravemente altri quattro giovani. La vittima si chiamava Sara Vetrano. Aperte le indagini per chiarire la dinamica e accertare la velocità del veicolo.

Un drammatico incidente stradale è avvenuto nel territorio di Maccagno con Pino e Veddasca, sul lago Maggiore in provincia di Varese. Una Fiat Panda, guidata da un uomo di 30 anni, ha travolto cinque pedoni che camminavano in fila indiana.

L'auto, dopo aver perso il controllo, è andata a sbattere contro il guardrail e ha investito i giovani. La diciassettenne Sara Vetrano è morta sul colpo, mentre gli altri quattro feriti, tutti residenti nella zona, sono in gravi condizioni. Si tratta di un ragazzo di 15 anni, due donne e un uomo di 20 anni, oltre a una quinta persona di cui non sono ancora stati resi noti sesso ed età.

Il conducente, ferito ma non in pericolo di vita, è stato anch'egli soccorso. Sul posto è intervenuto un massiccio dispositivo di soccorso con elicotteri e ambulanze che hanno trasportato i feriti in diversi ospedali in codice rosso e giallo. La statale 394 è stata temporaneamente chiusa al traffico nel tratto interessato, con pesanti ripercussioni sulla circolazione. I Carabinieri della compagnia di Luino stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente e sono in corso accertamenti sulla velocità dell'auto.

La comunità locale è sotto shock per la tragedia che ha colpito un gruppo di giovani diretti in spiaggia





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