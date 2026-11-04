Tragedia sul lavoro: cinque morti in Italia il 4 novembre

Cinque lavoratori muoiono in incidenti stradali e cantieri in Veneto, Campania e Puglia. I dati Inail confermano l'escalation di incidenti mortali nel primo trimestre.

La giornata di mercoledì 4 novembre si è trasformata in una pagina nera per la sicurezza sul lavoro in Italia, segnata da cinque decessi documentati in diverse regioni del paese. Le vittime, tra i 25 e i 61 anni, hanno perso la vita in circostanze gravi che coinvolgono sia grandi cantieri navali che piccole attività edilizie e di manutenzione urbana. Questo saldo drammatico evidenzia la persistenza di rischi letali in settori chiave dell'economia nazionale.

Cronaca degli incidenti mortali

A Trecate, in provincia di Novara, un operaio di 57 anni ha subito lesioni fatali intorno alle 14 quando il braccio metallico di una gru gli è caduto addosso. Il lavoratore, dipendente di una ditta esterna impegnata nell'ampliamento dello stabilimento MacDermid Industrial Solutions nel polo industriale di San Martino, è stato rianimato sul posto ma è deceduto poco dopo il ricovero all'Ospedale Maggiore di Novara. Sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, mentre i tecnici della prevenzione studieranno la dinamica.

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Nello stesso giorno, a Porto Marghera nel Veneziano, un operaio di 34 anni è morto verso le 11 durante la costruzione di una nave nei cantieri Fincantieri. Il lavoratore ha accusato un malessere improvviso e, nonostante l'intervento dei sanitari del 118, non è riuscito a salvarsi. Altri presenti in cantiere hanno riportato sintomi simili, portando i vigili del fuoco a effettuare rilievi ambientali per verificare ipotesi di intossicazione ancora da accertare.

A Napoli, un uomo di 54 anni è rimasto investito da un'auto in manovra mentre cercava di recuperare acqua da un pozzetto in via Harris. Carini, dipendente di Afr per conto di Iren, è morto sul posto davanti all'ingresso di un'abitazione. I carabinieri stanno ricostruendo le esatte modalità dell'incidente stradale che ha causato la morte del dipendente comunale.

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Il bilancio al Sud e nelle ultime ore

Anche nel Mezzogiorno si sono registrati eventi tragici in questa stessa giornata. A San Leucio del Sannio, in provincia di Benevento, un giovane operaio di 25 anni è precipitato da una scala all'interno di un impianto per la lavorazione degli inerti. I carabinieri stanno indagando sulle cause precise della caduta che ha provocato il decesso immediato del lavoratore.

Nella provincia di Lecce, a Casarano, Bashkim Rushani, 61 anni e titolare di una ditta edile, è rimasto schiacciato da un cancello scorrevole mentre eseguiva lavori in un'abitazione privata. Sul luogo sono giunti tempestivamente i carabinieri e gli ispettori del servizio di sicurezza sul lavoro per verificare le condizioni che hanno portato alla tragedia.

Il conteggio delle vittime include anche un caso recente registrato il giorno precedente. Martedì 3 novembre, all'Ospedale di Torrette, è deceduto un operaio di 70 anni originario di San Benedetto del Tronto. Il paziente era ricoverato dal 29 ottobre dopo essere caduto da un'impalcatura alta circa tre metri in un cantiere ad Acquaviva Picena, subendo ferite che si sono rivelate incompatibili con la vita.

Dati Inail e trend statistico

I numeri ufficiali dell'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail) confermano un allarmante peggioramento della situazione. Tra gennaio e settembre, l'ente ha ricevuto 589 denunce di infortunio mortale avvenuto durante lo svolgimento dell'attività lavorativa. Questa cifra rappresenta un aumento di 19 casi rispetto allo stesso periodo del 2025, evidenziando una tendenza negativa nella protezione dei lavoratori.

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Oltre agli incidenti in ambito strettamente professionale, si registrano 221 denunce per decessi avvenuti durante il tragitto casa-lavoro, contro le 207 dell'anno precedente. Nel complesso, nei primi nove mesi dell'anno, le denunce di infortunio durante l'attività lavorativa sono state 325.525, con un incremento percentuale del 4,8 per cento. Questi dati pongono l'attenzione su una delle tragedie più silenziose ma diffuse del Paese.