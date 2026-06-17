Tragedia sulla A22: muore pizzaiolo 27enne, grave la fidanzata

Incidente mortale in autostrada: Matteo Buoniconti, pizzaiolo di Castellammare di Stabia, perde la vita in uno schianto contro un tir sulla A22. La fidanzata è ricoverata in gravi condizioni. L'uomo aveva aperto una pizzeria a Bolzano.

Sullo sfondo il luogo dell'incidente, con una foto postata su Facebook da Matteo Buoniconti che ritrae l'inizio di una vacanza insieme, spezzato da un terribile incidente in autostrada.

Matteo Buoniconti, un pizzaiolo di 27 anni originario di Castellammare di Stabia e residente a Laives, in provincia di Bolzano, è la vittima dello schianto avvenuto nella mattina di ieri, martedì 16 giugno, lungo la A22, nel tratto tra Affi e Verona Sud, nel territorio di Pastrengo, in provincia di Verona. A bordo dell'auto, finita contro un tir fermo nella piazzola di sosta, c'era anche la fidanzata di 29 anni, rimasta gravemente ferita e trasportata in ospedale in codice rosso.

I due giovani erano partiti da Laives per concedersi qualche giorno di vacanza dal lavoro. La tragedia è avvenuta poco dopo le 7, sulla carreggiata in direzione sud. La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale. Diverse le ipotesi: il 27enne potrebbe aver perso il controllo della sua Mazda 3 a causa di un malore o di una svista improvvisa, attraversando la carreggiata fino all'impatto contro l'autoarticolato.

La macchina è rimasta incastrata sotto il camion; inutili i tentativi dei sanitari. Il pizzaiolo è morto sul colpo, mentre la fidanzata è stata stabilizzata e trasferita in codice rosso all'ospedale Borgo Trento di Verona, dove è ricoverata in prognosi riservata. Buoniconti era originario di Castellammare di Stabia e grande tifoso della Juve Stabia. Diplomato al liceo scientifico, aveva intrapreso la professione di pizzaiolo, formandosi presso la Pizza Italiana Academy.

Successivamente si era stabilito in Alto Adige con la compagna. Dopo un'esperienza triennale a Merano, nel 2025 aveva inaugurato la sua pizzeria napoletana Mattè in galleria Europa a Bolzano, con cinque dipendenti. Il 25 aprile aveva festeggiato il primo anniversario di apertura. La sua scomparsa ha sconvolto le comunità di Castellammare e Bolzano, dove era conosciuto e apprezzato non solo per le sue pizze.

I messaggi di cordoglio sui social network evidenziano il vuoto lasciato da un ragazzo solare e appassionato. La procura di Verona ha aperto un'inchiesta per ricostruire l'esatta dinamica. La A22 è stata chiusa per alcune ore per i rilievi, causando code e disagi. L'incidente riaccende il dibattito sulla sicurezza delle piazzole di sosta e sulle distrazioni alla guida.

La famiglia di Matteo, originaria di Castellammare, è in attesa del nulla osta per la rimozione della salma. Intanto la comunità stabiese si stringe attorno ai genitori e al fratello. La fidanzata, ancora in ospedale, non è stata informata dell'accaduto per non aggravare le sue condizioni. I colleghi pizzaioli di tutta Italia hanno espresso solidarietà, ricordando Matteo come un professionista modello.

La sua pizzeria resterà chiusa a lutto. Gli investigatori stanno analizzando i dati della scatola nera dell'auto e del camion per capire le velocità e le eventuali manovre. Si attende l'esito dell'autopsia per chiarire se un malore abbia preceduto lo schianto. La tragedia ha riportato l'attenzione sulle condizioni delle autostrade italiane e sulle infrastrutture di sosta.

Molti automobilisti hanno segnalato la pericolosità di alcune piazzole non adeguatamente segnalate. La polizia stradale raccomanda la massima prudenza e l'utilizzo delle aree di servizio per le soste. Nel frattempo, la comunità di Bolzano ha organizzato una veglia in memoria di Matteo. Il sindaco ha espresso cordoglio a nome della città.

La notizia ha avuto ampia eco sui media locali e nazionali. Un incidente che lascia un vuoto incolmabile tra familiari, amici e clienti





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Incidente Stradale A22 Pizzaiolo Morto Verona Castellammare Di Stabia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tragico incidente stradale nell'Anconetano: morti due giovani calciatori dopo lo schianto sulla strada dell'AspioDue ventenni, Pietro Borsini e Davide Paglialunga, entrambi calciatori dilettanti, hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto all'alba del 14 giugno 2026 sulla strada dell'Aspio, tra Ancona e Osimo. Il gruppo di amici stava rientrando da una discoteca quando la loro auto si è scontrata con un altro veicolo, ribaltandosi e prendendo fuoco. Borsini, ricoverato in Rianimazione, è deceduto ore dopo Paglialunga. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica. La tragedia ha acceso il dibattito sulla sicurezza di quel tratto di strada.

Read more »

Tragedia in Valdichienti: tre giovani morti in un incidente stradale a MacerataUn grave incidente sulla superstrada Valdichienti ha causato la morte di tre giovani, tra cui Giorgio Franceschini, e il ferimento grave di un amico. Le autorità avviano le indagini sulla sicurezza dei cantieri e la cittadinanza è in lutto.

Read more »

Tragedia a Mykonos: Sara Ceccantini muore in incidente stradale durante l'addio al nubilatoUna trentasettenne aretina perde la vita in un incidente stradale a Mykonos dove si trovava con le amiche per festeggiare l'addio al nubilato. Le nozze erano previste per le prossime settimane. Le autorità greche indagano sulla dinamica.

Read more »

Incidente mortale sull'A22: morto il noto pizzaiolo Matteo BuonincontiUn tragico incidente si è verificato sull'A22, nella mattinata di oggi, martedì 16 giugno. Un'auto è piombata contro un tir fermo sulla piazzola di sosta, causando la morte del noto pizzaiolo Matteo Buoninconti, originario di Castellammare di Stabia (Napoli) e proprietario della pizzeria Mattè a Bolzano. La compagna del pizzaiolo, una donna di 29 anni, è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Borgo Trento.

Read more »