Tragedia sulla provinciale 80: morto un 16enne e feriti altri quattro minorenni

Un incidente stradale sulla provinciale 80, in agro di, in provincia di Foggia, ha causato la morte di un 16enne e il ferimento di altri quattro minorenni. I ragazzi a bordo di una Renault Mégane station wagon con targa polacca hanno tentato di evitare un posto di controllo dei carabinieri all'uscita di Orta Nova, accelerando e dando inizio a un inseguimento. Durante la fuga, il conducente ha perso il controllo del mezzo uscendo di strada e schiantandosi contro il guardrail. Il giovane deceduto frequentava l'Istituto di Istruzione Superiore Adriano Olivetti e veniva descritto dai suoi docenti come un 'ragazzo d'oro' sempre sorridente. Il sindaco di Orta Nova ha espresso il suo cordoglio per la perdita del giovane e per le condizioni dei suoi amici.

Una tragedia si è verificata nella notte tra sabato 30 e domenica 31 maggio sulla provinciale 80, in agro di, in provincia di Foggia. Un incidente stradale ha causato la morte di un 16enne e il ferimento di altri quattro minorenni.

Secondo le forze dell'ordine, i ragazzi a bordo di una Renault Mégane station wagon con targa polacca hanno tentato di evitare un posto di controllo dei carabinieri all'uscita di Orta Nova, accelerando e dando inizio a un inseguimento. Durante la fuga, il conducente, un 16enne, ha perso il controllo del mezzo uscendo di strada e schiantandosi contro il guardrail. Il ragazzo sul sedile posteriore è deceduto sul colpo, mentre gli altri quattro occupanti sono stati trasportati in ospedale.

Tre di loro sono già stati dimessi, mentre per il quarto è ancora in attesa di prognosi. Il giovane deceduto frequentava l'Istituto di Istruzione Superiore Adriano Olivetti e veniva descritto dai suoi docenti come un 'ragazzo d'oro' sempre sorridente. Il sindaco di Orta Nova ha espresso il suo cordoglio per la perdita del giovane e per le condizioni dei suoi amici





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