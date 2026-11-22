Una settantaseienne perde la vita e due persone rimangono ferite in codice rosso dopo un violento incidente stradale tra un'automobile e una motocicletta vicino al Santuario della Madonna della Grata a Ostuni.

Una tragedia si è consumata sulle strade della provincia di Ostuni, dove un violento scontro tra un'auto e una motocicletta ha causato la morte della settantaseienne Ilaria Maldarella.

Tragedia Ostuni Scontro Auto Motocicletta

L'incidente è avvenuto all'altezza dello svincolo che conduce al Santuario della Madonna della Grata, un luogo di grande rilievo storico e religioso per la comunità locale. Al momento dell'impatto, le condizioni delle persone coinvolte sono apparse subito critiche, con la necessità di un intervento urgente e coordinato delle forze dell'ordine e dei soccorritori medici.

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La donna, una residente del territorio, non è riuscita a superare le ferite riportate nell'urto frontale, nonostante i tentativi eroici del personale sanitario del 118 che per diversi minuti ha provato a rianimarla sul posto. Ogni manovre di rianimazione cardiopolmonare si è rivelata purtroppo inutile, e Ilaria Maldarella è purtroppo spirata durante il trasferimento in ospedale o immediatamente prima, lasciando una famiglia e una comunità intera nel dolore.

Al di là della tragica perdita della vita, lo scontro ha provocato due feriti gravi, classificati in codice rosso dal personale medico intervenuto sulla scena. Tra i feriti vi era anche il conducente della motocicletta, coinvolto nella collisione con l'automobile. Entrambi sono stati tempestivamente trasportati presso l'ospedale più vicino per ricevere le cure specialistiche necessarie, dato che le loro condizioni, seppur non letali nel momento immediato, richiedevano un monitoraggio costante e trattamenti medici avanzati.

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Intervento Soccorritori Indagini Polizia

La gravità della dinamica ha richiesto la presenza sul luogo di un numero elevato di mezzi di soccorso e di sicurezza. Sul posto sono intervenuti infatti i Vigili del Fuoco per garantire la sicurezza del luogo e eventualmente smaltire eventuali perdite di carburante o ostacoli, la Polizia Locale di Ostuni per la gestione del traffico e le indagini preliminari, due ambulanze della Croce Rossa o del 118 per il trasporto e i primi soccorsi, e membri della Polizia di Stato per accertare le responsabilità e raccogliere le testimonianze.

Le conseguenze dell'incidente si sono fatte sentire anche sulla viabilità, con la chiusura temporanea della provinciale per permettere alle squadre di soccorso di operare con la massima libertà e ai rilievi tecnici di procedere senza pericolo. I veicoli coinvolti, sia l'auto che la moto, hanno riportato danni ingenti alla carrozzeria e al telaio, testimoniando la forza dell'impatto.

Chiusura Stradale Ricostruzione Dinamica

La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore, causando disagi agli automobilisti e ai residenti della zona, ma questa misura era necessaria per non ostacolare le indagini e per assicurare che tutti i feriti fossero correttamente assistiti. Le forze dell'ordine stanno lavorando per ricostruire la dinamica precisa dell'incidente, verificando eventuali cause come la velocità eccessiva, la distrazione o le condizioni meteorologiche e stradali del momento.

Questo episodio ricorda purtroppo l'importanza della prudenza alla guida, specialmente su strade provinciali dove la convivenza tra veicoli di diversa potenza, come auto e motocicli, richiede attenzione costante da parte di tutti gli utenti della strada.