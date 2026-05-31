Tragedia sulla Riviera del Conero: turista veneto muore per malore improvviso lungo il sentiero di San Michele

Enrico Poretto, turista del Veneto, è deceduto a seguito di un malore improvviso sul sentiero per la spiaggia di San Michele. Interventi rapidi di 118, eliambulanza, Croce Gialla e polizia locale non sono riusciti a salvare la vita. Le cause sono ancora oggetto di indagine.

Un tragico episodio si è verificato lungo il sentiero che porta alla spiaggia di San Michele, nella zona della Riviera del Conero. Enrico Poretto , un turista proveniente dal Veneto, è stato trovato senza vita dopo aver subito un improvviso malore mentre rientrava al suo appartamento di Sirolo.

I familiari, che lo avevano trascorso la mattinata insieme, hanno notato la sua assenza al ritorno e hanno subito allertato il numero unico per le emergenze 112. Lâ€™intervento è stato immediato: sul luogo sono intervenuti i soccorsi del 118 con l'eliambulanza, un'automedica proveniente da Osimo, i volontari della Croce Gialla di Camerano e la polizia locale di Sirolo. Nonostante la prontezza dei soccorsi e le manovre di rianimazione prolungate, i medici hanno dovuto constatare il decesso dell'uomo.

Lâ€™autorità sanitaria ha avviato le indagini per determinare con precisione le cause del malore, sospettando un possibile problema cardiaco improvviso o una reazione allergica, ma al momento non ci sono ancora elementi conclusivi. La vicenda ha scosso la comunità locale, che ha espresso profondo cordoglio per la perdita di una vita giovane e in salute, ricordando l'importanza di monitorare le proprie condizioni fisiche anche durante brevi camminate in zone collinari.

Le autorità hanno invitato i turisti a prestare attenzione ai segnali del proprio corpo e a segnalare tempestivamente eventuali sintomi anomali, sottolineando che l'assistenza medica tempestiva può fare la differenza in situazioni critiche. Nel frattempo, il sentiero rimarrà chiuso temporaneamente per consentire le verifiche tecniche e la valutazione della sicurezza, mentre gli organi di controllo locale stanno esaminando la necessità di installare cartelli informativi più chiari riguardo ai possibili rischi di affaticamento e di condizioni ambientali avverse.

La famiglia di Enrico, pur affranta, ha chiesto rispetto per la privacy e ha voluto che la sua morte serva da monito per tutti coloro che amano passeggiare nella natura, affinché non sottovalutino i segnali di un possibile malessere. La comunità di Sirolo ha organizzato una piccola cerimonia commemorativa sulla spiaggia di San Michele, dove amici e parenti hanno potuto rendere omaggio a un uomo che amava la bellezza del paesaggio costiero.

Questo tragico episodio ricorda che, anche in contesti apparentemente tranquilli, la salute può riservare improvvisi colpi di scena, e la prontezza dei servizi di emergenza resta fondamentale per limitare le conseguenze più gravi





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