Tragedia sulla Sora-Avezzano: tre morti in uno scontro tra furgone e tir, tra le vittime l'imprenditore Dario Persichetti

Un incidente stradale tra un furgone e un autoarticolato lungo la superstrada Sora-Avezzano provoca tre vittime, tra cui l'imprenditore edile Dario Persichetti. Due dei defunti erano cittadini stranieri, mentre il terzo era il titolare di un'impresa edile molto conosciuta nella zona. La dinamica è in fase di accertamento.

Un grave incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio del 9 giugno lungo la superstrada Sora-Avezzano , in provincia di Frosinone , all'altezza del comune di Sora. Uno scontro frontale tra un furgone Fiat 250 cassonato e un autoarticolato Renault Track 480 ha causato la morte di tre persone, tutte a bordo del veicolo più piccolo.

Le cause dell'impatto sono ancora al vaglio degli inquirenti, ma le prime ricostruzioni suggeriscono che il furgone potrebbe aver invaso la corsia opposta per cause da accertare. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Sora, che hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre i corpi dalle lamiere contorte.

Due delle vittime sono morte sul colpo, mentre un terzo uomo, trasportato in condizioni disperate all'ospedale di Sora, è deceduto poco dopo il ricovero. Le salme sono state trasferite all'obitorio dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino, dove saranno sottoposte ad autopsia disposta dalla Procura della Repubblica. L'intera comunità locale è scossa dalla tragedia, che ha visto coinvolti lavoratori edili impegnati in un cantiere nella zona





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