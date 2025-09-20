Tragedia sulle Dolomiti: alpinista muore dopo una caduta di 80 metri

Un alpinista di 36 anni perde la vita durante un'ascensione sulle Dolomiti. L'incidente è avvenuto sulla Via dei Pacifici. Nel frattempo, Aisla offre supporto alle persone con Sla.

Un tragico incidente ha scosso le Dolomiti , portando alla morte di un alpinista trentaseienne di Montebelluna, in provincia di Treviso. L'uomo, mentre si trovava in cordata sulla Via dei Pacifici alla Torre meridionale delle Torri di Neva, è precipitato da un'altezza di 80 metri. L'incidente è avvenuto al confine tra le province di, dove il soccorso alpino è intervenuto tempestivamente.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima stava affrontando un passaggio più impegnativo quando, per cause ancora da accertare, ha perso l'appiglio ed è caduto nel vuoto. Il compagno di cordata, che si trovava sotto di lui, ha assistito impotente alla scena, vedendo l'amico precipitare accanto a sé. Immediatamente allertati i soccorsi, che hanno raggiunto la zona impervia. L'alpinista è stato ritrovato purtroppo senza vita, appeso alla corda. Il corpo è stato recuperato e trasportato al campo base, per poi essere portato alla caserma dei vigili del fuoco. Le autorità competenti hanno avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell'incidente e accertare le cause che hanno portato alla tragica morte del giovane alpinista. \Nel frattempo, continuano le iniziative a supporto delle persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (Sla), un tema delicato e cruciale per la sanità. L'associazione Aisla, Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, ha organizzato un open day presso la sede milanese, offrendo consulenze personalizzate, supporto psicologico e orientamento ai servizi per pazienti, caregiver e cittadini. L'iniziativa 'Operazione sollievo' si concentra nel fornire supporto concreto alle famiglie, come il noleggio di comunicatori, vacanze accessibili e consulenze a domicilio. L'obiettivo è creare una cultura sulla malattia, sensibilizzando l'opinione pubblica e offrendo risposte rapide ai bisogni delle persone con Sla. Stefania Bastianello, direttore tecnico di Aisla, ha sottolineato l'importanza del Centro di Ascolto, che nel 2024 ha gestito oltre 14.000 azioni e seguito 2.145 persone con Sla e le loro famiglie. Il centro, composto da professionisti sanitari e non, offre un supporto a 360 gradi, affrontando i bisogni complessi e molteplici delle persone affette da questa patologia. L'esperienza di Stefano Carli, persona con Sla, che ha partecipato a uno spettacolo alla Scala di Milano grazie all'iniziativa, evidenzia l'importanza di queste attività per tornare a una vita sociale e ricreativa. \L'assistenza a domicilio delle persone con Sla presenta criticità dovute alla rapida evoluzione della malattia e alla scarsa conoscenza sul territorio. Chiara Gattoni, esperta e assistente sociale del Centro di ascolto di Aisla, sottolinea la necessità di percorsi agevolati e risposte tempestive. L'impegno di Aisla mira a creare una rete di supporto che vada oltre l'aspetto medico, includendo il benessere psicologico, sociale e ricreativo. L'attenzione si focalizza anche sull'importanza del lavoro e dell'impegno delle persone nelle aziende, come sottolineato da Adnkronos, che evidenzia come siano i lavoratori, la loro passione e il loro impegno a fare la differenza, al di là dei marchi commerciali. Infine, è stata rivelata l'identità delle vittime dell'attacco del 10 settembre, un evento che il Comitato per la protezione dei giornalisti definisce un 'terrificante monito' per i professionisti dei media della regione, con Ruotolo che chiede l'intervento di Ue e Onu





fattoquotidiano / 🏆 45. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Alpinismo Dolomiti Incidente Sla Aisla

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Nuove tecnologie wireless per la ricerca dei dispersi in valangaAllo studio sulle Dolomiti con il progetto 'LoRa Snow' (ANSA)

Leggi di più »

Partorire in strada, sotto le bombe: la tragedia delle donne di GazaNon c’è un letto d’ospedale, non ci sono medici, né strumenti sterili: c'è la strada, le macerie e, quando va bene, le mani di qualcuno che sta accanto. È così, che a Gaza, migliaia di madri oggi mettono al mondo i loro figli.

Leggi di più »

Cadono in una fossa biologica, morti due operai a Santa Maria di SalaTragedia sul lavoro a Veternigo

Leggi di più »

Camille Razat: «Ho un fisico da Barbie e un talento per la tragedia»Se ricordi a Camille Razat che lavora da quando ha 12 anni, e che è armoniosamente transitata dalla moda alla tv al cinema, lei con garbo conclude: «Non guardo mai al passato, è una perdita di tempo».

Leggi di più »

Via la musica dai ristoranti: no degli chef alla proposta di Nicola PiovaniIl compositore chiede di togliere il sottofondo dai locali. Ernesto Iaccarino: “Nessun cliente si è mai lamentato”. Valeria Piccini: “Curiamo con attenzione la…

Leggi di più »

Precipita da una cordata per 80 metri e muore sulle DolomitiLa vittima è un uomo di 36 anni di Montebelluna (Treviso). L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio, mentre l'uomo si trovava in cordata con un compagno che lo ha visto precipitare e ha dato l'allarme. Inutili i soccorsi

Leggi di più »