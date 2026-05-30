Tragica caduta di un professore di educazione motoria sulle Dolomiti: morto Antonio Gianni Toscani a 2.400 metri

Il docente trentino Antonio Gianni Toscani, originario di Giulianova, perde la vita in una drammatica caduta durante un'escursione sul Massiccio delle Pope, in Val di Fassa. L'intervento di soccorso è stato rapido, ma le ferite sono state fatali. La comunità locale e gli amici in Abruzzo sono in lutto.

Antonio Gianni Toscani, professore di educazione motoria originario di Giulianova, si era trasferito da anni in Trentino, dove aveva costruito una vita stabile e affiatata nella comunità di Cavalese.

Il sabato 30 maggio, intorno a mezzogiorno, l'uomo ha partecipato a una normale escursione sportiva sulle cime del Massiccio delle Pope, nella Val di Fassa, a un'altezza di circa 2.400 metri. Inizialmente la giornata si presentava come una classica attività di montagna: la squadra, composta da pochi alpinisti esperti, aveva programmato di aggirare la cresta principale con la consueta procedura di cordata, Toscani posto in testa per guidare il passo del gruppo.

Improvvisamente, per ragioni ancora da chiarire, il ventaglio di forze presenti è balzato inaspettatamente, facendo slittare l'alpinista di circa trenta metri verso il basso, superando il compagno di cordata che, fermo in attesa, cercava di assicurare la via. L'impatto violento contro le rocce ha provocato ferite catastrofiche, incompatibili con la sopravvivenza. Il compagno di cordata ha immediatamente lanciato l'allarme, e la centrale operativa ha attivato l'eliambulanza, che è arrivata sul posto con l'équipe medica e il tecnico di elisoccorso.

Nonostante l'intervento tempestivo, le condizioni dell'alpinista si sono rivelate irreversibili: il medico ha potuto soltanto constatare il decesso di Toscani. Poco dopo, due operatori del Centro Fassa del Soccorso Alpino sono stati trasportati in quota con lo stesso elicottero per avviare le delicate operazioni di recupero della salma, operazioni che sono proseguite solo dopo il nulla osta della magistratura.

I carabinieri della Compagnia di Cavalese, incaricati della polizia giudiziaria, hanno iniziato i rilievi e gli accertamenti necessari per ricostruire le dinamiche dell'incidente. Antonio Gianni Toscani era noto non solo per la sua passione per la montagna, ma anche per l'impegno costante nella promozione dello sport all'aria aperta, attività che praticava in ogni stagione dell'anno.

In Trentino, come stimato docente presso l'Istituto d'Istruzione Superiore "Rosa Bianca" di Cavalese, aveva guadagnato il rispetto e l'affetto di colleghi e studenti, integrandosi pienamente nella vita locale. La notizia della sua tragica scomparsa ha profondamente scosso l'intera comunità della Val di Fiemme, così come gli amici e i familiari rimasti in Abruzzo, lasciando un vuoto incolmabile tra coloro che lo conoscevano per il suo entusiasmo contagioso, la professionalità didattica e la sincera dedizione al benessere dei giovani.

Il lutto collettivo è stato accompagnato da numerosi messaggi di cordoglio, testimonianze di stima e ricordi di un uomo che ha saputo trasmettere la sua passione per la vita all'aria aperta a più generazioni, dimostrando quanto un singolo individuo possa influenzare positivamente l'intero tessuto sociale





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