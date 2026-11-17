Un ragazzo di 20 anni muore travolto da un treno a Casteggio dopo aver attraversato i binari per una scorciatoia. Ecco i dettagli della tragedia e le conseguenze.

La sera di oggi, intorno alle 18.30, una tragedia si è consumata a Casteggio, in provincia di Pavia, lungo la tratta ferroviaria che collega Voghera a Piacenza. Un giovane di 20 anni di nazionalità moldava ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno. L'uomo era fuori per un compito doméstico di routine: acquistare un pacchetto di patatine per la moglie incinta.

La dinamica dell'investimento mortale

Il giovane residente nella zona aveva deciso di uscire di casa per una commissione apparentemente banale, simile a quelle che si svolgono ogni sera senza particolare pensiero. Durante il viaggio di ritorno, invece di seguire il percorso stradale abituale e sicuro, ha optato per una scorciatoia improbabile. Ha attraversato direttamente i binari ferroviari, un gesto classificato come estrema imprudenza dalle autorità competenti.

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La scelta di tagliare attraverso le rotaie si è rivelata fatale. Il ragazzo non ha avuto il tempo di accorgersi dell'avvicinamento del convoglio in transito. Il treno lo ha colpito in pieno con grande forza, non lasciando alcuna possibilità di scampo o fuga. L'impatto è stato immediato e violento, segnando l'inizio della catena di eventi che ha portato alla perdita della vita del giovane.

Le reazioni e il shock della moglie ventunenne

L'allarme è stato lanciato immediatamente non appena la tragedia è avvenuta. Gli operatori sanitari del 118 sono giunti sul luogo dei fatti con la massima urgenza, cercando di prestare soccorso al giovane investito. Purtroppo, per il ventenne non c'era ormai più nulla da fare. I medici presenti sul posto hanno potuto solo constatare il decesso, non riuscendo a invertire le conseguenze dell'impatto.

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Poco dopo l'arrivo delle prime squadre di emergenza, sul luogo della tragedia è giunta la giovane moglie della vittima. La donna, di 21 anni, è stata colta da un forte shock emotivo nel veder affrontare l'accaduto. Il trauma psicologico ha avuto conseguenze fisiche immediate, causandole un malore. I soccorritori hanno dovuto intervenire per assisterla e stabilizzarla, dedicandosi anche alla sua tutela nella fase più critica.

Indagini e conseguenze sul trasporto pubblico

Sul posto sono intervenuti tempestivamente sia le forze dell'ordine locali sia la Polizia Ferroviaria. Questi reparti hanno avviato le procedure necessarie per effettuare i rilievi di legge e documentare ogni dettaglio dell'incidente. L'obiettivo primario delle autorità è ricostruire con la massima precisione possibile ogni singola fase dell'evento, per chiarire i circostanze esatte che hanno portato alla collisione.

A seguito dell'investimento, la circolazione dei treni lungo la linea Voghera-Piacenza è stata temporaneamente sospesa. La fermata ha interessato specificamente il tratto compreso tra le stazioni di Casteggio e Voghera, bloccando il flusso regolare dei convogli. Per garantire la mobilità ai viaggiatori bloccati, è stato attivato un servizio di autobus sostitutivi, permettendo il prosieguo dei collegamenti essenziali.