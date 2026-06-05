Tragico incidente stradale a Iseo: morte due sorelle sciatrici di Livigno

Due sorelle di 14 e 23 anni, entrambe sciatrici agoniste, hanno perso la vita in un frontale contro un'auto di una squadra di ciclismo nei pressi della galleria Montecognolo a Iseo. Le ragazze abitavano a Livigno.

Giovedì pomeriggio, un tragico incidente stradale ha sconvolto la comunità di Iseo , in provincia di Brescia, causando la morte di due sorelle, Dana e Camilla Galli, rispettivamente di 14 e 23 anni.

Le due ragazze, entrambe impegnate nel circuito agonistico dello sci e residenti a Livigno, viaggiavano a bordo di una Volkswagen Polo quando, secondo quanto riportato da alcuni testimoni, l'auto avrebbe improvvisamente allargato la traiettoria, finendo per scontrarsi frontalmente con una Kia appartenente a una squadra di ciclismo. L'impatto è avvenuto appena fuori dalla galleria Montecognolo. Nonostante l'intervento tempestivo del medico dell'elisoccorso di Brescia, per le due sorelle non c'è stato nulla da fare.

Il conducente della vettura, unico superstite tra i componenti del gruppo ciclistico, è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Civile di Brescia, dove è stato ricoverato per diversi traumi e ferite. Le autorità hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica precisa dell'incidente. La notizia ha rapidamente fatto il giro dei media locali e nazionali, suscitando profondo cordoglio nella comunità di Livigno, dove le due ragazze erano molto conosciute per la loro passione e dedizione allo sport.

La loro morte rappresenta una perdita devastante per le famiglie e per il mondo dello sci italiano, che perde due promesse del futuro





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