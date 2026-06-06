Tragico incidente stradale a Pontedera: due giovani morti e un ferito grave

Un terribile incidente stradale è avvenuto a Pontedera, in Toscana. Due giovani, di cui uno originario e residente nella città, hanno perso la vita dopo essere stati speronati e aver visto l'auto ribaltarsi. Un altro 18enne, che era con loro, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Parma. L'incidente è avvenuto quando i genitori sono andati a prendere i figli e un'amica in un locale. I due giovani aggressori li avrebbero inseguiti e speronati. Alla guida dell'auto coinvolta c'era un uomo di 43 anni, originario di Napoli ma residente a Sorbolo Mezzani, che si è fermato per prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Cadelbosco sopra Crostolo.

Mamma e papà vanno a prendere i figli e un'amica in un locale, poi il terrore: due giovani li inseguono, li speronano e fanno ribaltare l'auto.

L'incidente, avvenuto a Pontedera, in Toscana, ha provocato la morte di due giovani, uno dei quali originario e residente proprio nella città pisana. I soccorsi sono risultati inutili: i traumi riportati nell'impatto e nella caduta hanno causato il decesso praticamente sul colpo. L'altro giovane che si trovava con lui, un 18enne, ha riportato gravi ferite. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasferito d'urgenza all'ospedale di Parma, dove si trova tuttora ricoverato.

Alla guida dell'autovettura coinvolta nel sinistro c'era un uomo di 43 anni, originario di Napoli ma residente a Sorbolo Mezzani, nel Parmense. L'automobilista si è subito fermato per prestare soccorso. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Cadelbosco sopra Crostolo. L'episodio ricorda altri casi di violenza stradale e solleva interrogativi sulla sicurezza e sul rispetto delle norme.

La comunità di Pontedera è sotto shock per questa tragedia che ha colpito due giovani vite. Le autorità stanno indagando per ricostruire la dinamica esatta e accertare le responsabilità





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