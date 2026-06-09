Tragico incidente stradale in Ciociaria: tre operai morti nello scontro tra un furgone e un autoarticolato sulla Sora-Avezzano

Un violento scontro tra un furgone che trasportava operai edili e un autoarticolato sulla superstrada Sora-Avezzano è costato la vita a tre persone. Le vittime, tutti lavoratori, sono morte a causa delle ferite riportate nell'impatto. Sulla dinamica, che ha visto il camion centrare lo sportello del furgone, indagano i Carabinieri. La strada è rimasta chiusa per ore.

Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 17 sulla Strada a scorrimento veloce Avezzano-Sora, in località Vincenzo Ferreri, nel territorio del Frusinate. Il sinistro ha coinvolto un autoarticolato Renault Truck 480, di proprietà della società Di Nino Trasporti con sede a Pratola Peligna in provincia dell'Aquila, e un furgone cassonato Fiat 250 che trasportava operai edili dipendenti dell'impresa Edil Pe.

Costruzioni di Frosinone. La dinamica esatta dello scontro, avvenuto all'altezza dello svincolo per Sora Nord della superstrada, è attualmente in fase di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sora. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante avrebbe centrato in pieno lo sportello del conducente del furgone, il quale, stando alla posizione finale dei veicoli, viaggiava nella stessa direzione di marcia dell'autoarticolato. L'impatto è stato di una violenza inaudita.

A bordo del furgone si trovavano tre operai edili. Il conducente, un cittadino nigeriano di 29 anni, e il passeggero seduto alla sua destra, un operaio edile italiano di 66 anni, sono morti sul colpo. Il terzo operaio, la cui identità non è stata ancora resa nota, è stato estratto dalle lamiere dal personale del 118 e trasferito in ambulanza al Pronto Soccorso dell'ospedale di Sora. Nonostante i soccorsi tempestivi, anche lui è deceduto poco dopo il ricovero.

Illeso ma profondamente scosso il conducente dell'autoarticolato, un uomo di 57 anni residente a Raiano, in provincia dell'Aquila. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Sull'esatto punto dell'incidente, al km 40 della statale 690, sono intervenuti immediatamente tre pattuglie dei Carabinieri, personale sanitario del 118, i Vigili del Fuoco e le squadre dell'Anas. A causa del tamponamento e dei disagi alla viabilità, la superstrada Sora-Avezzano è stata provvisoriamente chiusa al traffico in direzione del confine con la Regione Abruzzo.

Il traffico è stato deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Sora Nord, al km 42, per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione dei mezzi incidentati e i rilievi tecnici indispensabili per chiarire le cause del tragico evento. La strada è stata riaperta solo in serata, dopo la conclusione di tutti gli interventi.

La comunità locale e in particolare i colleghi delle vittime sono in lutto per la perdita di questi tre lavoratori, la cui morte ha destato profondo cordoglio e sgomento





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