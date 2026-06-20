Tragico incidente stradale in Puglia: morta una bambina di 4 anni

Un incidente stradale ha causato la morte di una bambina di 4 anni in Puglia. La madre è stata ricoverata in rianimazione e la comunità locale è in lutto.
In Puglia , un tragico incidente stradale ha causato la morte di una bambina di 4 anni. La madre, 38 anni, è stata ricoverata in rianimazione dopo il grave incidente sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano.
Oggi i funerali della bambina sono stati celebrati a Triggiano, nel giorno del lutto cittadino. Il sindaco Pino Toscano ha proclamato il lutto cittadino per la giornata. L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 240, nel tratto compreso tra Capurso e Rutigliano, in provincia di Bari. Secondo la ricostruzione finora effettuata dagli investigatori, l'auto sulla quale viaggiavano madre e figlia si è scontrata con un Suv condotto da un uomo di 37 anni residente a Mola di Bari.
Lo schianto, avvenuto con un impatto frontale-laterale, è stato particolarmente violento. La bambina, che si trovava sul sedile posteriore dell'auto, è morta sul colpo. Anche il conducente del Suv è rimasto ferito ed è ricoverato all'ospedale Di Venere di Bari per traumi riportati alla testa e a una gamba. La famiglia della bambina è stata sconvolta dalla notizia e chiede la verità sulle cause dell'incidente.
La situazione è ulteriormente aggravata dalla condizione della madre, che è stata ricoverata in rianimazione e è in coma. La comunità locale è in lutto e ha espresso le sue condoglianze alla famiglia della bambina. L'incidente ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza stradale e sulla necessità di aumentare la vigilanza e la prevenzione sulle strade provinciali. La polizia stradale sta indagando sull'incidente e sta cercando di determinare le cause esatte.
La famiglia della bambina chiede che si faccia chiarezza sulla situazione e che si trovino le cause dell'incidente. La comunità locale è in lutto e sta sostenendo la famiglia della bambina in questo momento difficile
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