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Tragico incidente stradale in Versilia: morto il 17enne Gabriele Martini, fermato il conducente del SUV

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Tragico incidente stradale in Versilia: morto il 17enne Gabriele Martini, fermato il conducente del SUV
Incidente StradaleVersiliaGabriele Martini
📆6/20/2026 4:36 PM
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Un giovane di 17 anni perde la vita in uno scontro tra scooter e SUV in Versilia. Il conducente del SUV fugge senza soccorrere, ma le indagini tempestive portano all'arresto del 27enne Luigi Giordano. La dinamica è ancora da chiarire.

Un ragazzo di 17 anni, Gabriele Martini , è deceduto nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 giugno in Versilia , lungo il confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, a seguito di un violento scontro tra lo scooter sul quale viaggiava con un amico e un SUV .

Dopo l'impatto, il conducente del SUV ha abbandonato il veicolo e si è dato alla fuga a piedi senza prestare alcun soccorso. Da quanto accertato, a bordo del SUV, con targa svizzera, sembra fossero presenti altre persone. L'incidente è avvenuto poco prima delle quattro del mattino sul viale a mare, in prossimità della discoteca Twiga, luogo noto per la vita notturna. Gabriele Martini, che era passeggero dello scooter, è morto all'istante per le gravi lesioni riportate.

Il suo amico, il conducente del motoveicolo, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa con un elicottero del 118. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e i carabinieri per i rilievi tecnici e per avviare le indagini. Nel pomeriggio dello stesso giorno, le autorità hanno comunicato una significativa svolta nelle indagini.

L'uomo fermato per l'incidente è Luigi Giordano, 27enne originario di Catania ma residente a Trezzano sul Naviglio, nel Milanese, che si trovava in villeggiatura in Versilia. Giordano, alla guida del SUV coinvolto, dopo lo scontro si era allontanato a piedi senza fermarsi. Il giovane si è presentato spontaneamente a una pattuglia della polizia a Forte dei Marmi, dichiarando: Quello di stamani sono io.

È stato quindi preso in consegna dai carabinieri, che proseguono le indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente e per identificare eventuali altre persone presenti a bordo del veicolo al momento dello scontro. I carabinieri hanno definito l'identificazione un importante risultato investigativo, ottenuto grazie a un'intensa attività di accertamenti, alla raccolta di testimonianze e all'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza. L'efficacia e la tempestività delle indagini hanno permesso di acquisire in poche ore elementi determinanti per l'identificazione del presunto conducente.

Resta however da stabilire con precisione come si siano svolti i fatti, se ad esempio il SUV abbia effettuato un'inversione a U non consentita travolgendo lo scooter, e se vi siano responsabilità concurrenziali. La comunità locale è sotto shock per la tragedia che ha colpito un giovanissimo e si attendono sviluppi giudiziari

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