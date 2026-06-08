Tragico incidente stradale: muore a 19 anni Matteo De Nes sulla statale Alemagna

Un giovane motociclista perde il controllo della moto, finisce nella corsia opposta e viene travolto da un'auto. La comunità locale in lutto per la morte di Matteo De Nes, studente di 19 anni.

Il diciannovenne Matteo De Nes ha perso la vita in un incidente stradale sulla statale 51 di Alemagna, in località La Secca, vicino a Farra d' Alpago .

Il ragazzo stava guidando la sua moto insieme a un gruppo di amici per un giro domenicale quando, intorno alle 16.30, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo. La moto è sbandata, è finita nella corsia opposta e Matteo è caduto sull'asfalto proprio nel momento in cui sopraggiungeva un'auto che viaggiava in direzione contraria.

L'impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al giovane, nonostante i disperati tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori del Suem e dell'elisoccorso proveniente da Treviso. La statale è rimasta bloccata per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell'ordine.

Tra gli elementi presi in considerazione dagli investigatori, c'è anche l'ipotesi che l'incidente possa essere stato causato dall'usura di uno pneumatico della moto, un problema che a quanto pare era stato segnalato al ragazzo tempo prima. La notizia ha gettato nello sconforto l'intera comunità dell'Alpago e di Ponte nelle Alpi, comuni di residenza della vittima.

Matteo, studente al liceo artistico Bruno Munari di Vittorio Veneto, viveva a Cornei con i fratelli gemelli Alessia e Victor e i genitori Laurence e Roberto. La famiglia e gli amici sono sommersi dal dolore e hanno ricevuto la solidarietà di molti concittadini. Le autorità stanno ora cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente per accertare eventuali responsabilità





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