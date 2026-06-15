Tragico incidente stradale nell'Anconetano: morti due giovani calciatori dopo lo schianto sulla strada dell'Aspio

Due ventenni, Pietro Borsini e Davide Paglialunga, entrambi calciatori dilettanti, hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto all'alba del 14 giugno 2026 sulla strada dell'Aspio, tra Ancona e Osimo. Il gruppo di amici stava rientrando da una discoteca quando la loro auto si è scontrata con un altro veicolo, ribaltandosi e prendendo fuoco. Borsini, ricoverato in Rianimazione, è deceduto ore dopo Paglialunga. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica. La tragedia ha acceso il dibattito sulla sicurezza di quel tratto di strada.

Domenica 14 giugno 2026, all'alba, un drammatico incidente stradale è avvenuto lungo la strada dell'Aspio, che collega la Baraccola a Osimo. A bordo di una Opel viaggiavano quattro giovani amici, tutti calciatori, che stavano rientrando a casa dopo una serata trascorsa in discoteca.

Il veicolo, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un altro mezzo proveniente dalla direzione opposta, si è ribaltato ed è finito fuori strada, prendendo fuoco. Alcuni occupanti sono riusciti a uscire autonomamente, mentre altri sono stati estratti dai soccorsi, intervenuti con vigili del fuoco e carabinieri. Tra i feriti più gravi, Pietro Borsini, ventenne, è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale di Torrette e ricoverato in Rianimazione.

Nonostante i tentativi dei medici, le sue condizioni sono peggiorate e il giovane è deceduto. Poche ore prima, nello stesso incidente, era morto anche Davide Paglialunga, altro ventenne. La notizia ha destato profondo cordoglio nelle comunità di riferimento, soprattutto nel mondo del calcio dilettantistico locale, dove entrambi i ragazzi militavano. Le indagini, condotte dai carabinieri, sono ancora in corso per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.

L'incidente ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale, in particolare su quel tratto di strada noto per essere particolarmente insidioso e spesso teatro di sinistri. La procura ha aperto un fascicolo e verranno effettuati tutti gli accertamenti tecnici del caso, inclusi gli esami sulla vettura incidentata e i rilievi per determinare le velocità e il comportamento dei conducenti. La tragedia ha colpito duramente le famiglie dei due giovani, che hanno ricevuto la solidarietà di sindaci, associazioni sportive e tantissimi concittadini.

In memoria di Pietro e Davide sono stati indetti momenti di lutto e sono partite raccolte di sostegno per le famiglie. Il calcio locale ha perso due promesse, due ragazzi la cui vita è stata spezzata in una notte di fine primavera, mentre tornavano da un momento di svago. La comunità si interroga su come simili tragedie possano ancora verificarsi e rinnova la richiesta di interventi strutturali e di maggiore vigilanza sulle strade più pericolose.

Il tratto tra Ancona e Osimo, già interessato da un intenso traffico, specialmente nelle ore notturne, necessiterebbe di una revisione della segnaletica, dell'illuminazione e forse di una diversa configurazione della carreggiata. La sicurezza diventa una priorità assoluta, soprattutto quando a perdere la vita sono i più giovani





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