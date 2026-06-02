Tragico incidente sul lavoro: muore un operaio investito da un trattore

Un operaio è deceduto in un incidente sul lavoro mentre svolgeva attività nei terreni di un'azienda agricola. Il mezzo si è ribaltato durante le operazioni. I colleghi hanno dato l'allarme dopo ore senza vederlo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Le cause sono in approfondimento.

Le cause della tragedia sono in corso di accertamento. Le prime ricostruzioni indicano che l'uomo stava lavorando nei terreni della denda per cui lavorava quando è avvenuto il sinistro.

L'allarme è scattato dopo le 17:30, quando i colleghi, non vedendolo per diverse ore, hanno avviato le ricerche e hanno individuato il trattore ribaltato. Purtroppo per il lavoratore non c'era più nulla da fare. L'incidente solleva ancora una volta interrogativi sulla sicurezza nelle attività agricole e stagionali, dove l'utilizzo di mezzi pesanti in condizioni di potenziale rischio richiede massima attenzione e l'adozione di procedure rigorose. Le autorità competenti hanno avviato un'indagine per chiarire le dinamiche e le responsabilità.

La comunità locale esprime cordoglio per la vittima e la sua famiglia, mentre i sindacati rinnovano l'appello a rafforzare le misure di prevenzione e controllo in tutti i luoghi di lavoro, specialmente in quelli considerati ad alto rischio





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