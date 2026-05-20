Trama Soap Opera: Anticipazioni e Intrigue

Una breve anticipazione di ciò che accadrà nei prossimi episodi di una nuova soap opera turca in onda su Canale 5, svelando le vicende di Yildiz, Ender e Sahika.

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5 Yildiz conosce Kerim, affascinante amico di Bülent, verso cui prova subito un misto di attrazione e antipatia.

Intanto Sahika continua a tramare contro Ender, arrivando perfino a organizzare un incidente mortale. Ma il modo in cui lo tratta insospettisce Ender, che incarica Caner di seguirlo: l'uomo scopre così che Halit incontra segretamente il suo avvocato. Ender decide quindi di indagare sulle sue azioni nella holding. Yildiz racconta a Ender del suo incontro con Kerim, ma l'amica la mette in guardia e le organizza un appuntamento con Devrim, amico di Kaya.

Nel frattempo, grazie all'avvertimento di Caner, che aveva visto manomettere l'auto, Sahika, per comprare il suo silenzio, le offre il 5% delle azioni della holding. Ender conosce Zeynep, l'ultimo capo della sua nuova posizione lavorativa, ed è attratta negativamente dalla nuova attrazione tra i due. Sahika, sorella di Yıldız, lavora nello studio del nuovo capo e conosce Alihan, il suo collaboratore. \





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