Il festival internazionale di musica da camera 'Trame sonore' di Mantova, diretto artisticamente dal violinista Carlo Fabiano, offre al pubblico l'impagabile esperienza di ascoltare Mozart in uno dei teatri più belli del mondo, il settecentesco Teatro Bibiena, o di assistere alle esecuzioni di virtuosi della musica, ammirando gli affreschi di Giulio Romano a Palazzo Te o l'austerità della romanica Rotonda di San Lorenzo. Il Festival ha ospitato quest'anno fuoriclasse come Alexander Lonquich, Sergey Malov e Jennifer Stumm, ma anche formazioni consolidate come il Quartetto di Cremona e giovani come il Quartetto Indaco e le due violiniste Aoife Nì Bhriain e Nurit Stark.

La provincia italiana, in questi tempi difficili, presenta un quadro di salute molto positivo se si considera la situazione di Mantova , una città della ricca pianura Padana con un capitale culturale straordinario.

A differenza di altri comuni settentrionali più popolosi come Ravenna, Pavia e Modena, il centro storico di Mantova è ancora oggi il cardine della vita diurna e notturna cittadina. Un appuntamento fisso che contribuisce a rendere viva questa città è il festival internazionale di musica da camera 'Trame sonore', fondato dal violinista Carlo Fabiano e diretto artisticamente dallo stesso Fabiano sin dal 1981.

La manifestazione riunisce il fior fiore della comunità musicale italiana e straniera e offre al pubblico l'impagabile esperienza di ascoltare Mozart in uno dei teatri più belli del mondo, il settecentesco Teatro Bibiena, o di assistere alle esecuzioni di virtuosi della musica, ammirando gli affreschi di Giulio Romano a Palazzo Te o l'austerità della romanica Rotonda di San Lorenzo. Il tutto in un clima amichevole e informale, molto lontano dall'atmosfera ingessata e autocompiaciuta che caratterizza la fruizione della musica classica nei grandi teatri internazionali.

Quest'anno il Festival ha visto la partecipazione di fuoriclasse come il pianista e direttore d'orchestra Alexander Lonquich, il violinista Sergey Malov e la violista Jennifer Stumm, che hanno presentato opere di Mendelssohn, Schumann e Mozart. La manifestazione ha pure ospitato formazioni consolidate come il Quartetto di Cremona e giovani come il Quartetto Indaco e le due violiniste Aoife Nì Bhriain e Nurit Stark, che hanno suonato nella nuova sede del Palazzo della Ragione.

Il giornalista Alberto Mattioli ha definito la manifestazione mantovana una vera e propria eccellenza italiana, ma ha sottolineato che è costretta, per motivi di budget, a far venire gli artisti senza pagare loro un compenso. Ha quindi rivolto un appello al ministro Giuli e alla Regione Lombardia perché facciano in modo di incrementare i magri finanziamenti pubblici finora concessi al Festival





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