Transizione 5.0: Ok a fine maggio, il Governo lavora per l'Europa e l'energia

Il Ministro Urso annuncia l'imminente operatività della nuova agevolazione per tecnologia e sostenibilità, mentre il Governo si impegna a livello europeo per affrontare la crisi e garantire l'approvvigionamento energetico.

Manca poco più di un mese all'operatività della nuova agevolazione per tecnologia e sostenibilità . Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha comunicato che il decreto è in attesa dell'ultimo parere della magistratura contabile.

Parallelamente, il governo è impegnato a sollecitare interventi significativi a livello europeo per proteggere imprese e famiglie dagli effetti della crisi internazionale, in particolare quella derivante dalla situazione in Iran. Sono trascorsi alcuni mesi dall'approvazione della legge di bilancio, che ha stanziato risorse considerevoli per il nuovo iperammortamento Transizione 5.0. Qual è lo stato di avanzamento dei decreti attuativi e quando le aziende potranno effettivamente beneficiare di questa misura?

Il decreto attuativo era stato predisposto e inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze già il 5 gennaio, in tempi rapidi. Successivamente, si è ritenuto opportuno eliminare il vincolo del 'Made in Europe', richiedendo quindi una revisione del testo. Attualmente, il decreto è all'esame della Corte dei Conti e si prevede che il Piano diventerà esecutivo entro la fine di maggio. Contestualmente, le risorse disponibili sono state incrementate, raggiungendo i 9,8 miliardi di euro, utilizzabili fino a settembre 2028.

Ora che le problematiche relative agli 'esodati', legate al precedente credito d'imposta Transizione 5.0, sono state risolte, come viene valutato il successo del Piano precedente? Cosa ha determinato quella situazione? L'interesse è stato superiore a ogni aspettativa, con oltre 4,25 miliardi di euro utilizzati in pochi mesi e nonostante le restrizioni imposte dalla Commissione Europea. Quasi ventimila imprese hanno beneficiato di questa misura, generando investimenti complessivi per quasi 10 miliardi di euro, un risultato senza precedenti.

A questo si aggiungono i 6,4 miliardi di Transizione 4.0, per un totale di oltre dieci miliardi di incentivi erogati in soli due anni, tra il 2024 e il 2025, per affrontare le sfide dell'innovazione digitale e della sostenibilità ambientale. Proprio per questo, il Piano è stato riproposto. Si tratta di uno strumento di grande efficacia, la cui importanza è oggi ancora più evidente.

Transizione 5.0 incentiva gli investimenti nell'innovazione tecnologica, inclusi l'intelligenza artificiale e il cloud computing, nonché quelli nelle tecnologie verdi per l'autoconsumo industriale e l'efficientamento energetico, con l'obiettivo di ridurre i costi energetici e la dipendenza dalle fonti esterne. Questo tema è strettamente legato alla situazione di stallo nello Stretto di Hormuz. Le negoziazioni sono in una fase di sospensione e quali saranno le conseguenze per l'Italia?

Un prolungato blocco della navigazione potrebbe avere ripercussioni significative sia sul Prodotto Interno Lordo che sull'inflazione, che al momento rimane sotto controllo. Per questo motivo, è stata richiesta alla Commissione Europea la sospensione del Patto di stabilità, al fine di consentire agli Stati membri di reagire tempestivamente e in modo adeguato, soprattutto sul fronte energetico. Non sono necessarie soluzioni parziali, ma interventi radicali. L'energia è la priorità indicata dal governo.

La prossima settimana scadrà il taglio delle accise e dovranno essere prese decisioni in merito alle risorse e agli aiuti. Ci sono segnali positivi nelle trattative con l'Europa? Il primo impatto si farà sentire sul settore energetico, questa è la linea guida.

Tuttavia, è fondamentale agire in modo sistemico e strutturale per rendere l'Europa più competitiva anche in termini di autonomia strategica. Dobbiamo collaborare per promuovere la crescita, con maggiori risorse e meno ostacoli. A livello nazionale, è necessario incentivare i consumi e gli investimenti; a livello europeo, è importante liberare le imprese dai 'dazi interni' che ne limitano lo sviluppo. È giunto il momento di passare dalle discussioni alle decisioni concrete.

Infine, riguardo agli eventi recenti, l'incontro del presidente Donald Trump con la stampa è stato segnato da un tentativo di attentato. È necessario condannare ogni forma di violenza e contrastare ogni fanatismo, senza dare spazio a chi alimenta l'odio politico. Considerate le recenti tensioni, ci sono timori per i rapporti con gli Stati Uniti e le possibili ripercussioni sul Made in Italy?

Nonostante i dazi, le esportazioni italiane negli Stati Uniti sono aumentate del 7,2% lo scorso anno, la migliore performance tra i Paesi dell'Unione Europea. I consumatori americani continuano ad apprezzare la qualità e l'eccellenza dei prodotti italiani.

Inoltre, gli investimenti americani in Italia sono in crescita, soprattutto nei settori ad alta tecnologia. L'Italia è percepita come un paese più affidabile e i suoi prodotti sono sempre più richiesti. Abbiamo guadagnato sette posizioni in tre anni nell'indice di attrattività globale, passando dal 23° al 16° posto. Infine, le celebrazioni del 25 aprile sono state caratterizzate da tensioni.

È possibile raggiungere una pacificazione? Le maggiori tensioni si sono verificate all'interno degli stessi cortei, a Milano contro la Brigata ebraica e a Roma contro chi esaltava la resistenza ucraina. La Festa della Liberazione non deve essere utilizzata come un'arma contro alcuni, ma deve unire, non dividere. Appartiene a tutti





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