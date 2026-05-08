Transizione ecologica: Confindustria punta su modelli rigenerativi e collaborazione tra settori

Lara Ponti, vice di Confindustria per la transizione ambientale, sottolinea l'importanza di modelli rigenerativi e di una collaborazione tra settori per rendere la transizione ecologica una realtà concreta e sostenibile per le imprese italiane.

La transizione ecologica rappresenta una sfida cruciale per l'industria e la competitività del Paese, andando ben oltre la semplice dimensione ambientale. È necessario compiere un ulteriore passo avanti, adottando modelli capaci di generare valore economico e, contemporaneamente, rigenerare risorse, territori e intere filiere produttive.

A sottolinearlo è Lara Ponti, vice di Confindustria per la transizione ambientale e gli obiettivi ESG, intervenuta all'European Innovation for Sustainability Summit. Secondo Ponti, Confindustria sta accompagnando le imprese in questa trasformazione attraverso un approccio duplice: da un lato, definendo una chiara direzione strategica che ponga al centro della politica industriale temi come l'economia circolare, la bioeconomia e l'uso efficiente delle risorse; dall'altro, fornendo strumenti operativi per aiutare le aziende a tradurre questi principi in modelli di business concreti.

Tuttavia, il vero punto di svolta risiede nella collaborazione: i modelli rigenerativi funzionano solo se costruiti su filiere integrate e relazioni tra settori diversi, non se rimangono confinati all'interno di singole imprese. L'obiettivo di Confindustria, prosegue Ponti, è quello di costruire un ecosistema che fornisca alle imprese sia una direzione chiara che le condizioni operative, finanziarie e di contesto necessarie per rendere i modelli rigenerativi una scelta concreta e sostenibile.

La vera sfida, oggi, è rendere questa direzione industrialmente possibile su larga scala, garantendo che la transizione ecologica non sia solo un obiettivo teorico, ma una realtà tangibile per le aziende italiane. Riproduzione riservata © Copyright ANSA





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