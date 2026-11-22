Analisi delle contraddizioni italiane sul clima e report Germanwatch sui 367 disastri del 2025. Focus su Sungrow e il nuovo mercato delle batterie domestiche per l'indipendenza energetica globale.

Gilberto Pichetto Fratin si è espresso dalla tribuna della COP31 di Antalya il martedì 17, definendo le priorità per la sicurezza energetica nazionale. Il ministro ha sottolineato la necessità di tradurre gli impegni internazionali in risultati concreti entro il 2050 per raggiungere la neutralità climatica. Ha inoltre richiesto la mobilitazione di miliardi di dollari per riorganizzare la finanza globale e accelerare la decarbonizzazione attraverso strumenti diversificati.

Strategie Energetete e Contraddizioni Politiche

La posizione ufficiale del dicastero include un ampio catalogo di tecnologie, dal nucleare di nuova generazione alla cattura della CO2. Questa visione sembra tuttavia in contrasto con le dichiarazioni fatte giorni prima a Corriere della Sera, dove Pichetto Fratin aveva insistito esclusivamente su eolico e fotovoltaico per ridurre le bollette. L'11 novembre ha poi aggiunto la necessità di importare più gas naturale, criticando la gestione attuale dei rigassificatori esistenti.

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La coerenza strategica appare compromessa da questi messaggi alterni, rischiando di mantenere l'Italia in una posizione di stallo energetico. Le famiglie continueranno a pagare prezzi elevati, legati direttamente alla volatile quotazione del gas naturale. La mancanza di una direzione univoca penalizza l'efficienza del mercato e la stabilità dei costi per i consumatori finali e le industrie energivore.

Disastri Climatici e Costi Umani del 2025

Il Climate Risk Index di Germanwatch registra 367 eventi meteorologici estremi nel corso del 2025, senza l'influenza di El Niño. La crisi ha causato quasi 35 mila vittime e danni economici superiori a 158 miliardi di dollari in tutto il mondo. Le ondate di calore hanno generato il 70% dei decessi, mentre le tempeste hanno registrato le perdite finanziarie maggiori.

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La Giamaica ha subito l'impatto devastante dell'uragano Melissa, con 62 morti e danni per 12 miliardi di dollari. I cambiamenti climatici hanno aumentato del 7% la forza dei venti e del 30% le precipitazioni. Lo Sri Lanka ha invece affrontato il ciclone Ditwah, provocando 823 vittime e 4,1 miliardi di dollari di danni. La Spagna ha registrato l'estate più calda mai documentata, con quasi 3.900 morti per caldo.

Rilancio Tecnologico e Autonomia Energetica

Sungrow sta rivoluzionando il mercato cinese puntando sulle batterie domestiche per contrastare il calo dei profitti industriali. L'azienda prevede una crescita del 25% annuo nei prossimi quattro anni per questo segmento. La domanda è guidata dalla paura dei blackout e dai costi elettrici in paesi con infrastrutture deboli.

Il nuovo sistema PowerHarbor integra inverter e accumulo in un dispositivo da 30 kilowatt per garantire l'indipendenza dalla rete. Questa soluzione offre già protezione contro le oscillazioni di prezzo e le interruzioni di corrente. Il lancio commerciale è attivo in Europa e Australia, segnando un cambio di paradigma verso la microgenerazione domestica.