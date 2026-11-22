Il vertice di Antalya non cita i combustibili fossili, ma la transizione procede. Fotovoltaico e elettrificazione trainano l'economia reale e il mercato energetico globale.

Il vertice di Antalya ha registrato un nuovo significativo stallo negoziale, poiché i paesi più vulnerabili hanno rifiutato di firmare la bozza di testo proposta durante i lavori. Questa decisione critica non era dovuta a divergenze minori, ma alla totale omissione nel documento finale di qualsiasi riferimento al necessario abbandono dei combustibili fossili. Le divisioni fondamentali su chi debba effettivamente finanziare la complessa transizione energetica globale restano attualmente aperte e irrisolte tra le delegazioni nazionali.

Resilienza del mercato contro i blocchi diplomatici

Nonostante il blocco diplomatico avvenuto ad Antalya, il processo di transizione energetica continua in modo inarrestabile nell'economia reale del pianeta. Le imprese e i mercati finanziari hanno imboccato definitivamente questa via strategica, dimostrando con i fatti che non esistono segnali o volontà di tornare alle precedenti strutture energetiche basate sul carbonio. La spinta economica e tecnologica supera ora le incertezze politiche dei negoziati internazionali.

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L'elettrificazione come risposta alla crisi dei prezzi

L'elettrificazione dei consumi si conferma la strada maestra scelta dalle imprese per rispondere efficacemente al caro petrolio e al caro gas che hanno colpito le economie globali. Il blocco strategico dello Stretto di Hormuz ha probabilmente accelerato la transizione energetica molto più di qualsiasi conferenza internazionale o accordo di pace. Questa crisi geopolitica nel Golfo Persico ha causato perdite cumulative enormi, pari a 2,8 miliardi di barili di petrolio e a 60 miliardi di metri cubi di gas naturale.

Record di crescita per il settore solare mondiale

Tali perdite di risorse hanno portato i prezzi del diesel oltre la soglia critica di 200 dollari al barile, rendendo le alternative rinnovabili economicamente superiori. Nel 2025 il fotovoltaico ha dato, per la prima volta nella storia, il maggior contributo alla crescita della domanda mondiale di energia. All'inizio del 2026 la capacità fotovoltaica cumulativa globale ha raggiunto livelli senza precedenti, superando nettamente il modesto 5% rilevato solo cinque anni fa.

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Impegno USA confermato nonostante il clima politico

Negli Stati Uniti la situazione non è diversa da quella europea o asiatica, evidenziando un trend coerente a livello transatlantico. Nonostante il taglio dei sussidi federali da parte di Trump e il conseguente caos normativo, uno studio della prestigiosa università MIT (Massachusetts Institute of Technology) pubblicato a luglio 2026 ha dimostrato che la transizione americana è ormai inarrestabile. I provvedimenti originariamente previsti fino al 2035 dall'amministrazione Biden sono stati comunque confermati e sono in fase di realizzazione concreta da parte delle imprese private.

L'era dell'elettricità come dato di fatto consolidato

"Se guardo a quello che è successo negli ultimi due anni, posso dire con certezza che l'era dell'elettricità è arrivata", ha commentato il direttore della ricerca citato nel report. Mentre la società si divide tra catastrofisti e negazionisti, le imprese e le famiglie fanno i conti quotidianamente con i prezzi dell'energia e con la nuova realtà. La transizione non è più una promessa futura, ma un fatto economico e tecnologico consolidato.