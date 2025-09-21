Trapani: L'Imprenditore contro il Comune, una Battaglia Politica e Sportiva

A Trapani, un imprenditore romano si scontra con il sindaco, trasformando la città in un campo di battaglia tra affari, politica e sport. Accuse, denunce e controversie sulla gestione del calcio e del basket, con implicazioni economiche e legali. La vicenda include anche presunte irregolarità finanziarie e tensioni con i creditori.

Un vulcanico imprenditore romano, giunto a Trapani nel 2023 dopo l'acquisizione della squadra di calcio, si è trasformato in meno di due anni nell'acerrimo rivale politico del sindaco. I dissidi tra il patron Antonini e l'amministrazione comunale vengono resi pubblici attraverso i social media. Antonini utilizza i propri account per pubblicare costantemente post, foto, documenti, atti comunali, video e dirette, attaccando l'amministrazione.

Rende noti ai suoi follower telefonate registrate, screenshot di conversazioni e messaggi ricevuti, accusando il sindaco di ingerenze nei suoi confronti, e denuncia l'hackeraggio dei suoi social e la manipolazione della sua pagina Wikipedia. Un intervento non autorizzato ha modificato la sua bio sull'enciclopedia online, ipotizzando che il sindaco Tranchida lascerà il consiglio comunale di Trapani nel dicembre 2025 e che Antonini lo sostituirà. L'epicentro dello scontro è l'ambizione di Antonini e il suo desiderio di espandere gli interessi economici a Trapani. \Dopo l'acquisto della squadra di calcio nel 2023, l'anno successivo Antonini acquista anche la squadra di basket, con l'obiettivo di realizzare un complesso sportivo, commerciale e di servizi in un'area di 26 ettari, stimando un investimento di circa 80 milioni di euro. Tuttavia, l'area è classificata come militare e soggetta a vincoli. L'amministrazione afferma di avere le mani legate, mentre Antonini accusa di ostacoli nel progetto. Un altro punto di frizione è il “Pala Ilio”, dove si svolgono le partite di basket. La convenzione stipulata nel 2023 tra comune e club stabilisce la concessione per l'utilizzo dell'impianto. La convenzione è stata successivamente modificata, trasformando l'associazione da “Arl” (associazione di responsabilità limitata) a “Srl” (società di responsabilità limitata), e per questo motivo l'amministrazione chiede una revisione della concessione, lamentando presunti ritardi nei lavori di ristrutturazione del palazzetto. Antonini, tramite i suoi legali, sostiene che tutto sia in regola. Si aggiunge anche la questione dell'impianto di condizionamento del “Pala Daidone”, che secondo il comune sarebbe a carico del club di basket, mentre Antonini ritiene che sia responsabilità dell'amministrazione. L'amministrazione comunale richiede chiarimenti e avvia un nuovo bando, incaricando due legali per una valutazione giuridica della concessione. Antonini risponde per le rime sui social e sul suo canale televisivo. Il conflitto raggiunge un punto critico, portando i due contendenti a sedersi a un tavolo tecnico il 21 agosto, insieme al prefetto e alle autorità locali, per cercare di “valutare lo stato della situazione” e “individuare una corretta risoluzione alla questione della validità della convenzione”.\Nonostante le tensioni, Tranchida annuncia che permetterà agli Shark di giocare nel palazzetto. Tuttavia, Antonini organizza una manifestazione e, insieme alla suocera (ex sindacalista e segretaria del movimento Futuro) e a un migliaio di persone, manifesta il 13 settembre davanti a Palazzo D'Alì, sede dell'amministrazione comunale, per chiedere conto delle difficoltà. Le problematiche per Antonini non derivano solo da Trapani. Il 26 settembre, presso il Collegio di Garanzia del Coni, è stato discusso il ricorso presentato dal presidente e dal suo club, in seguito alla decisione della Figc di penalizzare la squadra di calcio di 8 punti e di inibire per sei mesi il patron e un dirigente. La Figc ha accertato che il Trapani calcio avrebbe utilizzato crediti d’imposta “acquistati” da terze società per compensare debiti. L’Agenzia delle Entrate sostiene che tali crediti siano “inesistenti e frutto di operazioni fraudolente”. Di conseguenza, l’Agenzia ha annunciato il recupero delle somme non versate e la giustizia sportiva ha sanzionato il club per omissioni nei pagamenti. Oltre allo scontro con il sindaco Tranchida, la città vive una situazione tesa, con continui scambi di accuse e denunce. L'anno scorso ha suscitato scalpore lo striscione esposto dalla curva granata contro il giornalista, che insieme al collega Nicola Biondo, si è occupato di ricostruire la vicenda imprenditoriale di Antonini. Il giornalista ha raccolto le testimonianze di sei imprenditori che vantano crediti nei confronti del patron del Trapani calcio. Ci sono interventi per 200 mila euro realizzati all’interno dello stadio, un documentario video non pagato per 60 mila euro, decreti ingiuntivi da oltre 100 mila euro da parte della ditta che ha fornito attrezzature per la ristorazione e 18 mila euro per l’architetto che avrebbe ristrutturato la casa del patron. La risposta di Antonini è stata: “Se ci sono dei soldi da dare lo stabilirà un tribunale”. Il servizio si conclude con la comunicazione del Trapani calcio di aver presentato diverse denunce per truffa e tentata estorsione nei confronti di aziende locali. Ulteriori rivelazioni evidenziano come i fondi versati per l’ingaggio di giocatori tramite il club granata, in realtà siano stati impiegati per voli charter privati, vitto e alloggio in hotel e persino un cartellone pubblicitario all'aeroporto di Trapani con l'immagine di Antonini per la campagna abbonamenti 2024/25





