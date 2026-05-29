Trapianto di fegato: marito dona parte del proprio organo alla moglie per salvarle la vita

Flo Moffat-Charles, 31 anni, ha affrontato due diagnosi devastanti in poco tempo: prima una rara malattia cronica del fegato, poi un tumore aggressivo alle vie biliari. Il sistema sanitario britannico non ha offerto a Flo la possibilità di un trapianto di fegato, così suo marito ha deciso di donarle parte del proprio fegato. La coppia sta raccogliendo i fondi necessari per l'operazione in Turchia.

Flo Moffat-Charles, 31 anni, ha affrontato due diagnosi devastanti in poco tempo: prima una rara malattia cronica del fegato , poi un tumore aggressivo alle vie biliari.

Il sistema sanitario britannico non ha offerto a Flo la possibilità di un trapianto di fegato, così suo marito ha deciso di donarle parte del proprio fegato. La coppia sta raccogliendo i fondi necessari per l'operazione in Turchia. Flo ha notato una stanchezza insolita e un prurito persistente a novembre 2023. Dopo numerosi esami, è stata diagnosticata la colangite sclerosante primitiva, una malattia rara che aumenta il rischio di tumori aggressivi.

Un anno dopo, è stato diagnosticato un tumore raro e aggressivo alle vie biliari. Flo ha iniziato una chemioterapia combinata con immunoterapia, ma nessuno dei trattamenti è risolutivo. La coppia ha trovato un centro specializzato a Istanbul disposto a eseguire l'intervento di trapianto di fegato. Il costo totale dell'operazione, dei voli e dell'alloggio sfiora le 200mila sterline.

Grazie alla raccolta fondi, la coppia ha già raccolto più di 100mila sterline. Il marito di Flo è determinato a salvare la vita di sua moglie, anche se questo significa donarle parte del proprio fegato. Flo guarda avanti con speranza e gratitudine per il sostegno ricevuto





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