Trapianto di polmone per la principessa ereditaria di Norvegia Mette-Marit

La principessa ereditaria di Norvegia, Mette-Marit, ha affrontato un grave problema di salute poco dopo la condanna del figlio Marius Borg Høiby per stupro. La 52enne è stata sottoposta a un trapianto di polmone a causa di una rara forma di fibrosi polmonare diagnosticata nel 2018. Il trapianto è stato portato a termine con successo e la principessa rimarrà ricoverata per diverse settimane per la riabilitazione. Il principe ereditario Haakon ridurrà i propri impegni istituzionali per starle accanto in questo periodo. La famiglia reale norvegese ha affrontato un periodo difficile costellato di scandali e vicende giudiziarie.

La principessa ereditaria di Norvegia , Mette-Marit , ha affrontato un grave problema di salute poco dopo la condanna del figlio Marius Borg Høiby per stupro. La 52enne è stata sottoposta a un trapianto di polmone a causa di una rara forma di fibrosi polmonare diagnosticata nel 2018.

La casa reale norvegese ha annunciato che il trapianto è stato portato a termine con successo dall'ospedale universitario di Oslo Rikshospitalet. Il dottor Are Holm, specialista dell'ospedale, ha dichiarato che la principessa rimarrà ricoverata per diverse settimane per adeguare la terapia farmacologica, gestire eventuali complicazioni e svolgere la riabilitazione.

Le condizioni di Mette-Marit erano peggiorate significativamente negli ultimi sei mesi e i suoi medici avevano annunciato il 5 giugno che era stata inserita nella lista d'attesa per un trapianto di polmone. Il principe ereditario Haakon, futuro re di Norvegia e marito di Mette-Marit, ridurrà i propri impegni istituzionali per starle accanto in questo periodo. La famiglia reale norvegese ha affrontato un periodo difficile costellato di scandali e vicende giudiziarie, incluso il recente processo di Marius Borg Høiby.

La principessa Ingrid Alexandra, figlia di Mette-Marit e Haakon, ha temporaneamente interrotto i suoi studi in Australia per fare ritorno a casa e sostenere la madre. La monarchia ha anche affrontato le rivelazioni della stampa norvegese sui passati legami di Mette-Marit con il finanziere americano Jeffrey Epstein, che era già stato condannato negli Stati Uniti per sfruttamento della prostituzione minorile





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