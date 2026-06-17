Trapianto di polmone per la principessa Mette-Marit di Norvegia: intervento riuscito, è in fase di recupero

La principessa ereditaria norvegese Mette-Marit è stata sottoposta a un trapianto di polmone a Oslo a causa di una fibrosi polmonare idiopatica. L'operazione è andata bene, ma la malattia è progressiva e irreversibile. Analisi dei sintomi, diagnosi spesso tardiva e prospettive dopo il trapianto.

La principessa ereditaria norvegese Mette-Marit è stata sottoposta a un trapianto di polmone presso l'ospedale universitario di Oslo. L'intervento, according alle informazioni rilasciate dalla casa reale norvegese, è andato bene e la principessa si trova ora in fase di recupero, con una degenza prevista di diverse settimane.

La decisione di procedere con il trapianto è stata resa necessaria dal rapido peggioramento delle sue condizioni di salute legate a una malattia polmonare cronica progressiva. Si tratta della fibrosi polmonare idiopatica, una patologia caratterizzata dalla progressiva sostituzione del tessuto polmonare elastico con tessuto cicatriziale, rendendo sempre più difficoltoso lo scambio gassoso e dunque la respirazione.

La malattia, di origine spesso sconosciuta, evolve in modo silenzioso ma irreversibile e i suoi primi sintomi - come affaticamento e tosse secca - vengono frequentemente confusi con quelli di altre patologie meno gravi, ritardando così la diagnosi. Nel caso della principessa, i sintomi erano evidenti già da tempo ma si erano acuiti rapidamente nelle ultime settimane, fino a compromettere significativamente la sua capacità respiratoria e a renderla dipendente da ossigeno supplementare.

Dopo un'attesa per un donatore compatibile, l'intervento di trapianto è stato eseguito con successo. Come per tutti i pazienti trapiantati, ora inizia un lungo percorso di monitoraggio e terapia immunosoppressiva per prevenire il rigetto. La notizia ha suscitato grande partecipazione in Norvegia e ha riacceso l'attenzione su questa malattia rara e sulle sue implicazioni





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