Trappist-1e: il candidato più promettente per la vita extraterrestre

All'interno del sistema planetario di Trappist-1, il quarto pianeta, Trappist-1e, occupa la zona abitabile e potrebbe possedere un'atmosfera, condizione necessaria per condizioni simili alla Terra. Le osservazioni del telescopio James Webb sono decisive per confermare o escludere questa possibilità.

Trappist-1e è un pianeta extrasolare molto simile alla Terra, orbitante intorno a una nana rossa a circa 40 anni luce di distanza. Il sistema planetario di Trappist-1 comprende sette mondi rocciosi di dimensioni comparabili al nostro, allineati in orbite strettissime attorno alla loro stella fredda e piccola.

Tra questi, Trappist-1e occupa una posizione critica: si trova al centro della zona abitabile, la regione in cui un pianeta potrebbe teoricamente mantenere acqua liquida in superficie, a condizione di possedere un'atmosfera adeguata. La stella, denominata Trappist-1, è una nana rossa con massa e temperatura superficiale molto inferiori rispetto al Sole, emettendo gran parte della sua radiazione nell'infrarosso.

Ciò significa che, nonostante le orbite ravvicinate (Trappist-1e compie un'orbita in circa 6 giorni terrestri a una distanza di 1,5 milioni di chilometri), i pianeti non sono automaticamente condannati a temperature estreme. Tuttavia, la vicinanza gravitazionale potrebbe indurre rotazione sincrona, con un emisfero permanentemente illuminato e l'altro in perpetua oscurità, creando gradienti termici radicali.

La scoperta del sistema risale a circa dieci anni fa e da subito è considerata eccezionale proprio perché la stella è piccola, relativamente vicina e l'orbita è allineata in modo favorevole per gli studi di transito. Ana Glidden del MIT sottolinea che sistemi planetari così compatti e osservabili sono rari. Il nucleo della ricerca odierna ruota attorno a una domanda fondamentale: Trappist-1e possiede un'atmosfera?

La risposta arriverà probabilmente dal telescopio spaziale James Webb, che ha già scrutato altri pianeti del sistema. Per Trappist-1b, il più interno, Jwst ha escluso un'atmosfera significativa, rivelando temperature superficiali di circa 230 gradi Celsius, probabilmente un oceano di lava. Per Trappist-1h, il più esterno, le stime parlano di -104 gradi, un mondo ghiacciato. Trappist-1e, situato in una zona di equilibrio termico potenziale, rappresenta il candidato principale per la ricerca di condizioni favorevoli alla vita.

Se possedesse un'atmosfera, sarebbe il primo esopianeta roccioso temperato con tale caratteristica, un traguardo che accrescerebbe enormemente le sue probabilità di abitabilità. Le osservazioni indirette indicano che tutti i sette pianeti sono rocciosi o ghiacciati, ma non possiamo fotografarli direttamente. L'eventuale atmosfera dovrebbe resistere alla potente radiazione stellare, specialmente nelle lunghezze d'onda ultraviolette e X, emesse dalle nane rosse anche in fasi di quiete.

La composizione atmosferica, se presente, potrebbe includere vapor d'acqua, anidride carbonica o altri gas serra capaci di regolare la temperatura. La rotazione sincrona, se confermata, creerebbe unempio di circolazione atmosferica complessa, con possibili venti forti che trasferirebbero calore dal lato diurno a quello notturno. In definitiva, Trappist-1e incarna la speranza di trovare vita oltre il Sistema Solare: un mondo di massa e dimensioni terrestrialri, nella giusta orbita, attorno a una stella studiabile.

La risposta alla presence atmosferica arriverà nei prossimi anni, e con essa la possibilità di definire se questo pianeta sia un deserto roccioso o un mondo con oceani e cieli nuvolosi





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