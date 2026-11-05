Trasferirsi in Val d'Orcia: il caso di Aisling Sullivan e i costi nascosti

Aisling Sullivan ha lasciato Dublino per Monticchiello. Un'analisi dei costi, delle sfide sociali e dei vantaggi economici del trasferimento in Toscana.

Aisling Sullivan, una cittadina irlandese di 48 anni, ha completato un trasferimento significativo cinque anni fa, abbandonando la vita urbana di Dublino per stabilirsi a Monticchiello, un borgo medievale situato nella frazione del comune di Pienza, in Val d'Orcia. Questa decisione ha segnato un cambiamento radicale nel suo stile di vita, passando dal pagamento di un affitto mensile di 700 euro per un piccolo appartamento sul fiume Liffey alla gestione di un mutuo immobiliare con rate inferiori al costo dell'affitto precedente.

Il contesto economico e l'acquisto immobiliare

La storia di Sullivan inizia nel 2014 quando incontrò suo marito durante uno scambio linguistico a Dublino; lei studiava italiano per passione mentre lui frequentava un corso intensivo di inglese. Dopo un anno di viaggi tra le due città, si trasferirono temporaneamente nell'appartamento di lui a Milano, ma l'acquisto di una proprietà lì risultava fuori dalla loro portata economica. Nel 2018, la coppia investì 200mila euro per acquistare un'abitazione al piano terra appena fuori dal centro storico di Monticchiello, dotata di due camere da letto, due giardini e un seminterrato.

Also read Alaska, quando i risultati? In bilico l'ulitma sfida per il Senato: lo spoglio infinito (con conteggio manuale) e i due Sullivan in corsa

Inizialmente, la casa toscana era utilizzata solo nei fine settimana e affittata ai turisti quando era disponibile. Tuttavia, la pandemia ha cancellato le prenotazioni turistiche e, con la nascita del figlio nel 2020, l'appartamento milanese è diventato troppo stretto per la famiglia. Nel 2021, hanno effettuato il trasloco definitivo, approfittando della possibilità di lavorare da remoto sia per Sullivan, che tiene lezioni d'inglese online, sia per il marito, impiegato nel settore delle vendite software.

Le spese aggiuntive e le infrastrutture necessarie

Nonostante il risparmio sul mutuo, il trasferimento ha comportato nuove voci di spesa significative che riducono il vantaggio finanziario iniziale. A Dublino, Sullivan non aveva bisogno di un veicolo, ma in Toscana ha acquistato la sua prima auto e ora la famiglia utilizza due veicoli, sostenendo costi relativi a carburante, assicurazione e manutenzione. Per gli acquisti settimanali, si sposta a Montepulciano, distante quindici minuti di guida, dove spende circa 150 euro, trovando i prezzi alimentari simili a quelli irlandesi ma quelli per abbigliamento e scarpe infantili più elevati.

Advertisement

Un altro aspetto critico riguarda le infrastrutture digitali necessarie per il lavoro da casa. Il segnale cellulare nella zona rurale era inizialmente insufficiente, costringendo la coppia a installare un amplificatore sul tetto. Successivamente, a causa di interruzioni della linea durate anche giornate intere, hanno dovuto aggiungere una seconda connessione internet di riserva. Queste spese tecniche, unite ai costi di riscaldamento in inverno e agli spostamenti, consumano una parte consistente del beneficio derivante dalle rate del mutuo più basse.

Sfide sociali e integrazione culturale

Oltre agli aspetti economici, Sullivan affronta sfide legate all'integrazione sociale e culturale. Nel 2019, quando visitava ancora la casa toscana nei weekend, si sentiva accolta rapidamente, ma vivendo stabilmente ha dovuto adattarsi a un ritmo diverso. Tra gennaio e aprile, molte attività stagionali nei paesi vicini chiudono, limitando le opportunità di interazione pubblica. A Dublino, la sua vita sociale ruotava attorno al teatro musicale, alle prove e agli spettacoli, mentre a Monticchiello ha fatto conoscenze attraverso la scuola del figlio e un corso di ballo, mantenendo però rapporti superficiali.

Sullivan lamenta la mancanza di spontaneità sociale, come i caffè organizzati all'ultimo minuto o gli incontri casuali per strada, tipici della vita urbana irlandese. Anche se parla correntemente italiano, riconosce che comprendere le sfumature umoristiche richiede maggiore attenzione quando la conversazione avviene in una lingua straniera. Nonostante questi ostacoli, quando smette di lavorare, trova gratificazione nell'uscire in giardino per ammirare il monte Amiata, spesso innevato durante l'inverno.

Bilancio finale e prospettive future

Nonostante la nostalgia per Dublino e le difficoltà nell'ampliare il proprio cerchio sociale, Sullivan ritiene che la scelta di trasferirsi in Val d'Orcia sia stata corretta per la sua famiglia. I benefici legati alla qualità della vita, allo spazio abitativo e al contesto naturale sembrano superare gli svantaggi logistici e sociali. La sua esperienza illustra come il trasferimento in aree rurali italiane richieda una pianificazione attenta non solo degli aspetti finanziari, ma anche delle connettività e delle dinamiche comunitarie locali.