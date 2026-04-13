Trasforma le Ferite del Passato in Risorse: Un Percorso di Guarigione Interiore

Un approfondimento sul come trasformare i traumi del passato in strumenti di forza e consapevolezza, attraverso la psicologia immaginale e la pratica meditativa. Un invito a non cancellare le ferite, ma ad ascoltarle per scoprire il loro potenziale di crescita.

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