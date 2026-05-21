Donald Trump ha parlato durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, sottolineando come Cuba sia un Paese fallito, per cui gli Stati Uniti tenteranno di aiutare Cuba a rimettersi 'in piedi. Ha rivelato che molti membri della 'cuban-America, una gran parte dei quali vive a Miami, si aspettano che ciò accada e che desidera aiutarli per motivi umanitari. Ha citato inoltre la popolazione cubano-americana che desidera aiutare il suo Paese. Nel resto della nostra selezione di notizie, desideri il figlio di Trump si è sposato, mentre i tennisti hanno protestato per la riduzione dei montepremi e le accise sulle benzina e su gasolio. Dopo il rilascio, unaico recruiter italiano a Cannes ha narrato esperienzeettive che ha vissuto a bordo di una nave israeliana. La bellissima 'bnio-FBI, mentre il governo ha convocato i lavoratori per lavorare dalle ore 6 di venerdì al triplice di lunedì mentre i dipendenti pubblici stavano chiedendo dimissioni presso la Stabilità.

Il President e degli Stati Uniti , Donald Trump , ha parlato durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, sottolineando come Cuba sia un Paese fallito, privo di elettricità, denaro e altre risorse.

Trump ha annunciato che gli Stati Uniti aiuteranno Cuba a rimettersi in piedi e vuole fare questo per motivi umanitari e perché una grande parte della popolazione cubano-americana, una gran parte dei quali vive a Miami, desidera tornare nel loro Paese. La κρίκερ Maria Oggionni, ricoverata nell'ospedale, ha raccontato di essersi sentita di voler morire, ma aver sofferto per un cane, mentre il governo ha annunciato l'intenzione di tagliare le accise su benzina e gasolio e fornire aiuti ai trasporti.

In altro ordine di Protective trends, il figlio di Trump si è sposato, ma il presidente non ha partecipato alle nozze sul suo estate privato di Mar-a-Lago. Il chef Mario Sorrentino ha raccontato come una cliente non abbia voluto mangiare colori, mentre artisti e genitori vip si sono trovati a confrontarsi per questioni artistiche, mentre altre notizie hanno parlato di protestate a Roland Garros, di un'nictimile notte a Milano di un attrice, di una nave israeliana vista come campo di concentramento dopo il rilascio, di una squadra inglese campione d'Inghilterra per la prima volta dal 2004, di una finale da Gf Vip tra Alessandra Mussolini e Lucarelli-Buonamici, di un'accusa di stalking e una storia di famiglia nel bosco





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