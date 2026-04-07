Trasporti di Agnelli e Crisi in Iran: Un Doppio Focus sulle Tensioni Attuali

Il reportage evidenzia le sofferenze degli agnelli durante i lunghi trasporti verso l'Italia e la delicata situazione politica in Iran, tra negoziati sul cessate il fuoco e la salute del leader religioso.

Animal Welfare Foundation denuncia i crudeli trasporti di agnelli verso l'Italia, mettendo in luce le sofferenze a cui sono sottoposti questi animali durante i lunghi viaggi. Nel 2025, su circa 510.000 agnelli importati dall'Unione Europea, oltre 136.000 provenivano da due paesi chiave, con viaggi che superavano le 24 ore. Tra marzo e aprile dello scorso anno, nel periodo precedente la Pasqua, l'Italia ha importato oltre 153.000 agnelli dall'UE.

Le associazioni per la protezione degli animali documentano regolarmente le condizioni disumane a cui sono sottoposti gli agnelli durante il trasporto, evidenziando gravi problemi di benessere animale. Questi includono densità di carico eccessive, lettiere insufficienti o assenti, spazio insufficiente per la ventilazione e movimenti naturali, oltre a casi di animali con arti fratturati. \Tra il 23 e il 28 marzo, gli attivisti hanno percorso 2.700 chilometri, monitorando cinque camion e segnalandone due alle autorità, che sono stati successivamente controllati. Le immagini raccolte mostrano le sofferenze degli animali durante i viaggi, con condizioni di trasporto che violano le normative sul benessere animale. In un episodio specifico, un camion è stato fermato in un'area di servizio, ma il controllo veterinario si è limitato a un'osservazione superficiale, ignorando lo stato di salute degli animali incastrati. Chiara Caprio, responsabile relazioni istituzionali di Essere Animali, sottolinea come le immagini raccolte mostrino esseri senzienti trattati come merci, costretti a viaggi estenuanti che causano loro terribili sofferenze. L'associazione denuncia la lentezza del Parlamento europeo nell'approvare le nuove normative sul trasporto di animali vivi, che metterebbero fine a queste pratiche crudeli. La Commissione europea ha proposto una revisione nel 2023, ma alcune forze politiche continuano a bloccarla, esponendo milioni di animali a sofferenze inutili, spesso nascoste ai consumatori. \Inoltre, le notizie provenienti dall'Iran rivelano la delicata situazione del leader religioso Mojtaba Khamenei, ricoverato in gravi condizioni e incapace di partecipare ai processi decisionali del regime. Secondo le informazioni provenienti da fonti di intelligence israelo-americane, Khamenei si trova in un ospedale a Qom, non cosciente. Questa situazione solleva interrogativi sulla stabilità del governo iraniano, soprattutto in un momento di tensione regionale. Parallelamente, l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha commentato le proposte iraniane per un cessate il fuoco, definendole un passo significativo ma non sufficiente. Trump ha sottolineato che l'Iran deve raggiungere un accordo per evitare un'escalation del conflitto, ribadendo la sua posizione sulla questione nucleare iraniana e minacciando un attacco alle infrastrutture se non si raggiungerà un accordo. La situazione rimane tesa, con posizioni distanti tra Washington e Teheran sui negoziati





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