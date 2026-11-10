Trasporto Aereo Italia: I Prezzi Restano Stabili e la Domanda Turistica Continua a Crescere

Il professor Ugo Arrigo analizza la resilienza del mercato aereo italiano. Nonostante il caro carburante e le tensioni geopolitiche, la domanda turistica nel Mediterraneo garantisce voli stabili e prezzi contenuti per i prossimi mesi.

Il mercato del trasporto aereo italiano e mediterraneo continua a mostrare una notevole resilienza nonostante le preoccupazioni legate all'aumento dei costi del carburante e alle tensioni geopolitiche globali. A fornire questa analisi è il professor Ugo Arrigo, docente di Economia Politica e Finanza Pubblica presso la Scuola di Economia e Statistica dell'Università di Milano Bicocca, il quale sottolinea come le recenti dinamiche non stiano influenzando negativamente la domanda di viaggi dei passeggeri.

Assenza di Panico nei Viaggiatori Italiani

Il docente dell'Università di Milano Bicocca spiega che non ci si deve aspettare una contrazione significativa del mercato per il prossimo futuro, almeno nella regione mediterranea. Secondo la sua valutazione, la paura generata da allarmi bomba sui voli di linea e da strategie di narrazione basate sulla paura non ha scoraggiato i viaggiatori italiani a mettersi in viaggio verso qualsiasi destinazione.

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Arrigo evidenzia una netta differenza rispetto ad eventi storici traumatici come l'attacco alle Torri Gemelli, che provocò un calo drastico e duraturo nei viaggi aerei. Al contrario, gli attuali allarmi non raggiungono quel livello di gravità mediatica o reale, pertanto non si prevedono effetti negativi rilevanti sulla domanda di spostamenti aerei da parte dei consumatori italiani.

Confronto con il Mercato Nordamericano

La situazione nei cieli italiani differisce sensibilmente da quanto accade negli Stati Uniti, dove il mercato aeronautico ha registrato segnali di flessione. Secondo i dati analizzati, al 5 novembre 2025 sono transitati negli aeroporti americani 762,4 milioni di passeggeri, con un calo di 6,5 milioni rispetto allo stesso periodo del 2024, rappresentando una riduzione dell'0,85%.

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Questo numero è inferiore anche ai dati registrati nel 2024, indicando una crescita più lenta rispetto al mercato europeo. Il professor Ugo Arrigo attribuisce questa disparità alle diverse motivazioni che spingono a viaggiare: in Nord America l'aereo è prevalentemente uno strumento per spostamenti lavorativi o business, settori che risentono maggiormente dell'incertezza economica e dell'uso diffuso di conferenze video.

La Forza del Turismo nel Mediterraneo

In Europa, e in particolare nell'area mediterranea, la domanda di voli è trainata principalmente dal turismo post-pandemico. Paesi come l'Italia, la Grecia, la Spagna e il Portogallo hanno registrato una crescita rigogliosa, contrapposti al Nord Europa, dove la ripresa è più lenta. Ad esempio, i dati tedeschi sono ancora al di sotto dei livelli pre-pandemici del 2019, con la compagnia Lufthansa che ha dovuto tagliare molte linee nazionali a causa di una forte contrazione dei voli interni.

La volontà di spostarsi per vacanze brevi e medie rimane forte nel Sud Europa, dove l'aereo si conferma il mezzo di trasporto più veloce ed efficiente. Questo trend turistico ha finora salvato il settore dai contraccolpi economici che hanno interessato altre aree geografiche, garantendo stabilità ai trasporti aerei italiani.

Impatto sui Prezzi e Prospettive Natalizie

Per quanto riguarda i prezzi dei biglietti, l'esperto ritiene che non ci siano motivi per temere ulteriori aumenti significativi. Sebbene le compagnie aeree abbiano dovuto adeguarsi ai costi energetici, l'impatto finale sul consumatore italiano è stato limitato. Nei primi mesi di analisi, le maggiorazioni di prezzo non hanno creato contrazione della domanda, rendendo il viaggio aereo ancora competitivo rispetto ad altre opzioni di mobilità.

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Le prospettive per il periodo natalizio sembrano positive, con una richiesta prevista per viaggi di breve e medio raggio. Il professore nota che l'aumento del costo di un biglietto aereo per rotte domestiche o vicine è spesso inferiore o comparabile all'aumento del costo del carburante per un'auto, specialmente considerando che i voli non si effettuano con la stessa frequenza quotidiana. Questa dinamica suggerisce che il mercato italiano continuerà a essere vitale e accessibile, nonostante le variabili globali in corso.