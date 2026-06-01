Trasporto marittimo: necessarie regole chiare per la ripresa delle attività nello Stretto di Hormuz

I dirigenti del settore navale riuniti ad Atene sottolineano che qualsiasi accordo di pace tra Stati Uniti e Iran deve includere regole precise per garantire il libero transito delle navi commerciali nello Stretto di Hormuz, vitale per il commercio globale. Le testimonianze di Pankaj Khanna e Yiannis Procopiou rivelano le criticità operative e umane dovute ai blocchi navali e l'urgente necessità di un quadro normativo internazionale che tuteli equipaggi e supply chain.

Durante la conferenza di settore Shipping Executives Meeting ad Atene, i leader del trasporto marittimo hanno sottolineato l'urgente necessità di un quadro normativo chiaro e vincolante per consentire la ripresa delle normali operazioni di navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz, indipendentemente da un eventuale accordo di pace tra Stati Uniti e Iran .

L'incontro, che ha preceduto la fiera biennale Posidonia, ha visto intervenire esponenti di spicco come Pankaj Khanna, Presidente di Heidmar Maritime Holdings Corp, e Yiannis Procopiou, CEO di Centrofin Management. Khanna ha evidenziato il caso di una nave della sua compagnia rimasta bloccata nel Golfo per tre mesi, descrivendo le gravi ripercussioni umane sui marittimi, separati dalle famiglie durante eventi cruciali come nascite, malattie e matrimoni.

Ha criticato l'imprevedibilità dei conflitti e la difficoltà di risoluzione, auspicando che il commercio globale e i professionisti del mare siano tenuti fuori dalle tensioni geopolitiche. Procopiou ha aggiunto che, anche se le coperture assicurative fossero teoricamente disponibili, la zona rimane ad altissimo rischio senza regole di ingaggio precise definite dall'industria marittima per interfacciarsi con le autorità statunitensi e iraniane.

La discussione riflette la profonda preoccupazione del settore per l'incertezza nelle rotte strategiche, sottolineando come la stabilità dello Stretto di Hormuz, passaggio obbligato per una quota significativa del petrolio mondiale, sia vitale per la supply chain globale. Gli esperti hanno convenuto che solo un accordo politico chiaro e attuabile, con garanzie concrete per le navi commerciali, potrà ridurre i costi operativi, i premi assicurativi e ripristinare la fiducia degli armatori.

Il tutto avviene in un contesto di tensioni ricorrenti che storicamente hanno influenzato i noli, i tempi di percorrenza e la sicurezza degli equipaggi, con impatti che vanno oltre il singolo incidente per toccare l'economia mondiale. La due giorni di lavori a Atene ha quindi indicato nella cooperazione internazionale e nella definizione di protocolli trasparenti le uniche vie per una ripresa sostenibile delle attività navali, chiedendo alle potenze coinvolte di considerare il trasporto marittimo come patrimonio comune dell'umanità e non come merce di scambio





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