Trastevere: arresti per due violenze sessuali nella notte

Nella notte del weekend, carabinieri arrestano due uomini per violenze sessuali a Trastevere. Una ragazzina di 13 anni e una donna di 31 anni sono state aggredite. La sicurezza della zona è sotto esame.

La tranquilla atmosfera notturna del quartiere Trastevere a Roma è stata violata durante la notte del recente weekend con una serie di episodi criminali che hanno colpito diverse persone. I Carabinieri, impegnati nei consueti controlli di sicurezza nella zona, sono intervenuti con rapidità per fermare due presunti aggressori nel giro di poche ore. Gli eventi hanno interessato sia una minore che una cittadina adulta, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza nel famoso rione romano. Le forze dell'ordine hanno condotto due operazioni distinte ma riconducibili a contesti temporali e spaziali molto vicini.

Aggressione alla Minore e Arresto a Trastevere

Il primo incidente è accaduto intorno alle ore due e trenta del mattino, quando una ragazzina di tredici anni stava passeggiando per le strade del quartiere in compagnia di sua madre. Improvvisamente, la minore è stata avvicinata da un uomo anziano che ha tentato di toccarla in modo inappropriato nelle parti intime dell'organismo. L'aggressore ha poi cercato di dileguarsi dalla scena del crimine, ma il suo tentativo è fallito miseramente. Una pattuglia della stazione dei Carabinieri di Trastevere, presente nelle immediate vicinanze per il servizio di vigilanza, ha bloccato immediatamente il sospettato. L'uomo, identificato come un cittadino etiope di sessantanove anni, è stato arrestato e subito messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per i provvedimenti di rito.

Also read 'Ultimo Fellini', un estratto del film nell'anniversario della morte

Seconda Violenza Sexuale in Piazza San Vincenzo

La tensione nel quartiere è aumentata ulteriormente solo due ore dopo, intorno alle ore quattro del mattino. In questa occasione, la scena si è spostata in piazza San Vincenzo Pallotti, dove una donna italiana di trentuno anni stava passeggiando insieme ad alcune amiche. Anche in questo caso, la vittima è stata avvicinata da un estraneo che ha tentato di molestarla con modalità analoghe a quelle del primo episodio. L'allarme è stato lanciato prontamente dalle persone presenti nella piazza, che hanno chiamato i soccorsi. I Carabinieri della stazione di Roma Villa Bonelli, che stavano svolgendo lo stesso servizio di pattugliamento nella zona, sono giunti sul posto con estrema velocità. Hanno così potuto fermare il presunto aggressore, un cittadino tunisino di trentuno anni, arrestandolo e consegnandolo alla magistratura competente.

Advertisement

Contesto di Sicurezza e Altri Fermi Notturni

Questi episodi non sono isolati, ma fanno parte di una serie di fatti particularly violenti che hanno segnato la zona di Trastevere negli ultimi mesi, portando i residenti a sollevare più volte preoccupazioni sulla sicurezza. Nella stessa notte in cui si sono verificati i due episodi di violenza sessuale, un altro intervento importante ha coinvolto un cinquantanovenne originario della provincia di Napoli. L'uomo è stato arrestato in piazza Santa Maria in Trastevere per aver tentato di sottrarre l'incasso a un esercente che si rifiutava di consegnarglielo. Questo atto di violenza economica ha contribuito ad accrescere il senso di insicurezza tra i negozianti e i residenti della zona storica.

Ulteriori Arresti per Reati Diversi nel Rione

La notte è stata particolarmente intensa per le forze dell'ordine, che hanno portato a termine diverse operazioni oltre alle due violenze sessuali. Un'altra persona è stata sorpresa mentre cedeva una dose di cocaina a un cliente nei pressi di Ponte Sisto, in un controllo mirato contro il traffico di stupefacenti. Inoltre, un cinquantaseienne di nazionalità somala è stato fermato perché destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Messina. L'uomo deve scontare una pena superiore a sei mesi per reati gravi, tra cui resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e porto abusivo di armi da fuoco. Questi fermi evidenziano come la notte a Trastevere possa essere caratterizzata da una criminalità variegata e potenzialmente pericolosa per la cittadinanza.