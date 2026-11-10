Il 10 novembre a Abu Dhabi si riuniscono delegazioni russe e ucraine con gli inviati Trump. Gli europei esclusi dal tavolo. Analisi sui possibili esiti e sulle vittime del conflitto.

Il 10 novembre 2024 le delegazioni russe e ucraine si ritroveranno ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti per il primo incontro formale dal febbraio 2023. A guidare il dialogo statunitense vi sono Steve Witkoff e Jared Kushner, inviati speciali di Donald Trump. Gli attori europei sono stati consultati durante la fase preparatoria ma rimarranno esclusi dalla sala dei negoziati principale. La comunità internazionale si chiede se sia possibile fermare un conflitto che dura da quasi cinque anni e che ha già provocato un'enorme perdita di vite umane.

Dati vittime e contesto umanitario

Secondo i dati statistici russi diffusi da un gruppo di hacker, il numero di vittime sul fronte russo è significativo. Le stime attuali indicano circa 100mila morti tra le forze ucraine. La popolazione civile affronta l'inverno più duro dall'inizio delle ostilità con gravi difficoltà infrastrutturali. La crisi umanitaria si aggrava a causa dei bombardamenti continui su obiettivi civili da parte dell'esercito russo.

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Dinamiche politiche e inviati statunitensi

Solo gli inviati di Trump sembrano voler raggiungere un accordo a ogni costo. Il presidente degli Stati Uniti cerca di cancellare l'immagine di perdente dopo una recente sconfitta elettorale. Donald Trump mostra una posizione accondiscendente verso Vladimir Putin. Ha continuato ad attaccare Volodymyr Zelenskyj accusandolo di mancanza di rispetto verso la Russia. Non ha criticato i bombardamenti russi contro obiettivi civili. Questa dinamica suggerisce che una soluzione rapida sia improbabile.

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Strategia russa e debolezza europea

Vladimir Putin crede di poter piegare la resistenza ucraina durante l'inverno. Sfrutta le difficoltà della difesa aerea nemica e i danni alle infrastrutture civili. Le azioni quotidiane della Russia configurerebbero crimini di guerra in assenza di violazioni del diritto internazionale. Il presidente russo conta sulla debolezza degli europei e sul sostegno di Trump. I sondaggi francesi mostrano candidati come Marine Le Pen che indebolirebbero il sostegno all'Ucraina. Kiev ha ricordato il referendum del 1991 in cui l'83 per cento del Donbass votò per l'indipendenza. Ha definito i referendum sotto occupazione come strumenti di annessione illegittimi.

Impatto concreto e prossimi sviluppi

La presenza europea ad Abu Dhabi nell'anticamera potrebbe scongiurare un traditamento clamoroso. I rappresentanti del continente sono rimasti sconvolti dalla cancellazione delle sanzioni contro la Russia. Questa decisione mirava a far abbassare il prezzo del petrolio con risultato inutile. Il nuovo parlamento statunitense insediato a gennaio vigilerà sulle sanzioni. Queste misure furono adottate in primavera dal senatore repubblicano Lindsey Graham morto poco dopo. Il nuovo congresso sarà meno incline a favorire Putin. Il tentativo di relegare la guerra in Ucraina nell'ombra di quella in Iran riduce l'ottimismo.