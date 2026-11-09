Trattative di Pace a Abu Dhabi: Trump segnala forte inclinazione per fine guerra in Ucraina

Donald Trump annuncia colloqui trilaterali ad Abu Dhabi il 10 novembre 2026 per fermare il conflitto in Ucraina. Ecco dettagli, posizioni e prossimi passi.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato lunedì che gli Stati Uniti osservano una "forte tendenza" verso la conclusione del conflitto in Ucraina, sottolineando che entrambe le parti coinvolte sono ormai "stanche di combattere". Queste dichiarazioni sono state rilasciate alla Casa Bianca alla vigilia dei colloqui trilaterali guidati dagli Stati Uniti, che si terranno ad Abu Dhabi a partire da martedì 10 novembre 2026.

Dettagli sulle Trattative di Pace

I negoziati, che dureranno due giorni, rappresentano il primo tentativo significativo di avvicinare una soluzione di pace dal febbraio 2026. Gli Stati Uniti, con i loro inviati speciali Steve Witkoff e Jared Kushner a guidare gli sforzi di mediazione, puntano a stabilire una struttura di sicurezza post-bellica. Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha già partecipato a incontri preparatori a Mosca con il direttore del Servizio di Intelligence Estero Sergej Naryshkin e Vladimir Medinsky, negoziatore capo della delegazione russa.

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La linea del fronte, lunga 1.200 chilometri, rimane sostanzialmente statica da molti mesi, con le forze russe che controllano ancora circa il 20% del territorio ucraino. L'obiettivo dichiarato da Trump, che aveva promesso di porre fine al conflitto all'insediamento nel gennaio 2025, è rimasto finora irraggiungibile nonostante l'invasione su larga scala iniziata all'inizio del 2022.

Posizioni delle Parti e Compromessi Territoriali

Secondo un funzionario statunitense che ha briefato i giornalisti prima dell'inizio dei colloqui, sia la Russia che l'Ucraina mostrano una certa flessibilità privata riguardo a un possibile scambio di territori. Questa disponibilità è emersa nella consapevolezza che qualsiasi accordo territoriale probabilmente arriverà alla fine delle negoziazioni, dopo aver risolto altre questioni critiche.

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L'Ucraina intende spingere la Russia indietro fino ai confini originali tra i due paesi, mentre il presidente russo Vladimir Putin insiste sul controllo di tutta la regione del Donbas. Il funzionario ha sottolineato che la discussione si concentrerà fortemente sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina, inclusi i potenziali meccanismi di difesa di stile NATO e l'articolo 5 per Kyiv.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha dichiarato lunedì che i successi sul campo di battaglia ucraino e le crescenti perdite russe stanno rafforzando la posizione di Kyiv durante i negoziati. Tuttavia, le relazioni tra Washington e Kiev sono tese nelle ultime settimane a causa delle decisioni di Trump sul diesel russo e sulle sanzioni.

Impatto Reale e Prossimi Passi

Nonostante le tensioni politiche, c'è un谨慎 ottimismo da parte degli Stati Uniti che si possa fare progressi concreti durante questi due giorni di incontri. Il funzionario ha indicato che è possibile che gli inviati statunitensi viaggino in Russia dopo i colloqui ad Abu Dhabi per incontrare Vladimir Putin, ampliando così il quadro diplomatico.

La guerra, durata ormai più di quattro anni e mezzo, continua a pesare enormemente sulle economie e sulla stabilità geopolitica globale. Le decisioni recenti di Trump, tra cui la sospensione di alcune sanzioni e la richiesta a Kyiv di fermare gli attacchi ai rifinitori di petrolio russi, hanno creato un clima di incertezza che questi colloqui cercano di affrontare.

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L'esito di questi negoziati definirà la direzione delle relazioni internazionali nel prossimo anno. La comunità internazionale osserva con attenzione se la "forte propensione" menzionata da Trump si tradurrà in un accordo tangibile o rimarrà un esercizio diplomatico senza risultati immediati.