Travaglio su Minetti e Dell'Utri: 'Il caso è chiuso per Mattarella, ma noi continueremo'

Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, ospite a Otto e mezzo, difende l'inchiesta sulla grazia a Minetti e attacca la Procura di Milano. Nessun pentimento, anzi minaccia querele. Critiche a Mattarella definito 'amante del pericolo'.

'Il caso è chiuso per quanto riguarda le competenze del presidente della Repubblica, del ministro della Giustizia e della Procura generale di Milano, noi continueremo a lavorare.

' Con queste parole Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, ha risposto alle domande di Lilli Gruber durante la puntata di Otto e mezzo del 4 giugno. Ospite in studio insieme a Italo Bocchino e Paolo Mieli, Travaglio ha affrontato i temi caldi della grazia concessa a Nicole Minetti e l'archiviazione delle accuse contro Marcello Dell'Utri nell'inchiesta sulle stragi di mafia del 1993.

La discussione si è accesa quando Gruber ha chiesto a Travaglio se avesse qualche pentimento riguardo alla sua campagna contro la grazia.

'Hanno chiesto all'oste se il vino era buono. Noi continueremo a lavorare, non sta a noi dare o togliere le grazie. Noi ci siamo occupati di una grazia che non stava né in cielo né in terra', ha replicato il direttore, difendendo il lavoro del suo giornale. Travaglio ha poi spiegato come il Fatto Quotidiano abbia svolto un'inchiesta approfondita, intervistando testimoni che, secondo lui, smontano punto per punto il parere della Procura di Milano rilasciato a gennaio.

'Abbiamo fatto delle interviste che non possono essere smentite perché i nostri testimoni non sono stati sentiti dai magistrati', ha affermato. Il direttore ha criticato la metodologia della Procura, sostenendo che i magistrati avrebbero dovuto ascoltare direttamente i testimoni indicati dal Fatto, anziché basarsi su altre fonti.

'Non ho mai sentito fare un'inchiesta così. Lo potevano sentire in tutti i modi possibili', ha aggiunto, riferendosi all'inviato del giornale che avrebbe documentato le presunte falsità alla base della richiesta di grazia: il cambiamento di vita di Minetti e l'impossibilità di assistere il figlio adottato a causa dei controlli dei servizi sociali. Il confronto si è inasprito quando Travaglio ha minacciato azioni legali contro la Procura generale di Milano.

'L'unica cosa che non possono fare alla Procura generale è accusare il Fatto Quotidiano di falso perché questa è una diffamazione. Non lo possono fare in quanto non hanno sentito le persone che abbiamo sentito noi. Quindi quella cosa lì se la rimangiano e ci chiedono scusa, altrimenti li denunciamo', ha dichiarato. La coppia Minetti-Cipriani ha chiesto un risarcimento di 250 milioni di euro, ma Travaglio ha commentato: 'Di solito chi fa richieste temerarie spesso tira fuori i soldi'.

Infine, sollecitato da Paolo Mieli sul comportamento del presidente Mattarella, che aveva inizialmente richiesto approfondimenti per poi concedere la grazia dopo il parere bis della Procura, Travaglio ha definito il capo dello Stato 'un amante del pericolo, uno spericolato'. La puntata si è conclusa lasciando aperti molti interrogativi sul ruolo della magistratura e del Quirinale. La questione della grazia a Nicole Minetti ha sollevato un acceso dibattito politico e mediatico.

Da un lato, i sostenitori della grazia sottolineano il percorso di riabilitazione della donna, che ha adottato un bambino con gravi problemi di salute e necessita di viaggi frequenti in un ospedale specializzato all'estero. Dall'altro, i critici come Travaglio sostengono che la grazia sia stata concessa in modo frettoloso e senza un adeguato approfondimento delle reali condizioni.

L'inchiesta del Fatto Quotidiano ha portato alla luce presunte incongruenze nelle dichiarazioni di Minetti e del marito Cipriani, sollevando dubbi sulla legittimità della procedura. Parallelamente, l'archiviazione per Dell'Utri rappresenta un altro capitolo complesso nelle indagini sulle stragi del '93, che hanno segnato la storia italiana. Il presidente Mattarella è stato al centro delle critiche per la sua decisione finale, nonostante le richieste di maggiore trasparenza.

Il dibattito continua a infiammare l'opinione pubblica, mentre il Fatto Quotidiano promette di non fermarsi e di continuare a indagare





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