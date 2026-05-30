Travel influencer italiani tra panico e opportunità: l'impatto delle tensioni in Iran su viaggi, volo e carburante

Nicolò Balini di Human Safari e Sara Meschieri di OcchiPerDue raccontano come le tensioni in Iran hanno modificato le loro attività, i piani di viaggio e la percezione del pubblico, evidenziando un calo moderato, riorganizzazioni logistiche e una domanda di viaggio che si trasforma ma non si abbassa.

Le tensioni legate al conflitto in Iran hanno scosso profondamente il settore dei viaggi, costringendo travel influencer e operatori turistici a rivedere le proprie strategie.

Per capire come stia reagendo chi vive quotidianamente di raccontare itinerari, abbiamo intervistato due dei creatori di contenuti più seguiti in Italia: Nicolò Balini, fondatore del progetto Human Safari e gestore della piattaforma SiVola, e Sara Meschieri, volto dell'iniziativa OcchiPerDue. I loro racconti mostrano due approcci diversi ma complementari, evidenziando sia le difficoltà logistiche che le opportunità di rinnovamento.

Balini, che organizza viaggi con volo incluso, ha notato un lieve calo di interesse ma ha sottolineato che il panico non si è tradotto in un blocco netto.

"Le nostre proposte includono il volo come garanzia per i clienti in un momento di forte incertezza sui biglietti aerei", spiega, aggiungendo che la sua agenda è stata costretta a una rapida riorganizzazione dopo la cancellazione di tratte verso Libano, Siria, Iraq, Iran e Afghanistan. Nonostante le cancellazioni, Balini rimane ottimista: i Paesi più richiesti dagli italiani rimangono sicuri, mentre le crisi si stanno concentrando su regioni come Sudan e Mali, che non figurano tra le mete di maggior appetito.

Meschieri, che non gestisce vendite di viaggi ma produce contenuti informativi, ha percepito un aumento delle domande sulla sicurezza dei voli e sulla stabilità delle destinazioni.

"Il mio pubblico è più prudente, ma non è rimasto bloccato; cerca conferme da fonti ufficiali e si informa con più attenzione", afferma. Il suo approccio rimane quello di non esprimere giudizi personali su zone di crisi, limitandosi a fornire informazioni verificate. Mentre Balini riscontra un feedback prevalentemente legato alle specifiche destinazioni in programmazione, Meschieri registra una maggiore curiosità generale su questioni come il prezzo del carburante.

Quest'ultimo, considerato uno dei principali allarmi degli ultimi mesi, è affrontato diversamente: Balini lo denuncia come sintomo di una più ampia autosabotaggio globale, sperando in una rapida diminuzione delle tensioni, mentre Meschieri preferisce non entrare in discussioni tecniche al di fuori del suo campo. Entrambi concordano sul fatto che la voglia di viaggiare non è diminuita, ma si sta trasformando.

Balini ricorda che dalla pandemia la domanda è sempre cresciuta, mentre Meschieri osserva una maggiore consapevolezza nella scelta delle destinazioni, con una predilezione per mete più vicine o viaggi più brevi. La responsabilità comunicativa è un tema centrale per i due influencer: Meschieri enfatizza la coerenza e la prudenza, evitando di avventurarsi in ambiti non di sua competenza; Balini, invece, riflette sull'evoluzione del mestiere online, sottolineando che la sua funzione è quella di "occhi sul mondo" per i follower, pur riconoscendo di non avere il potere di rassicurare tutti.

In sintesi, le tensioni geopolitiche hanno costretto il settore a un processo di adattamento, ma la passione per il viaggio rimane viva, guidata da una più alta informazione e da un desiderio di scoperta che supera la paura momentanea





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