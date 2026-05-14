Travis Scott scelto da Christopher Nolan per un ruolo in Odissea

Il rapper Travis Scott è stato scelto da Christopher Nolan per un ruolo non ancora confermato nel cast di Odissea, il poema omérico sul ritorno di Odisseo a Itaca dopo la guerra di Troia che arriverà al cinema questa estate. Il regista ha spiegato le motivazioni dietro questa scelta, sottolineando l'intento di celebrare la tradizione orale grazie alla quale sono stati tramandati i poemi oméricos.

Il rapper Travis Scott è stato scelto da Christopher Nolan per un ruolo non ancora confermato nel cast di Odissea , il poema omérico sul ritorno di Odisseo a Itaca dopo la guerra di Troia che arriverà al cinema questa estate.

Il regista ha spiegato le motivazioni dietro questa scelta, sottolineando l'intento di celebrare la tradizione orale grazie alla quale sono stati tramandati i poemi oméricos. Nonostante il suo ruolo non sia stato svelato, molti fan e appassionati dei poemi oméricos hanno individuato nel rapper il personaggio di Demodoco, il bardo cieco che celebra le gesta degli eroi greci alla corte di Alcinoo, re dei Feaci.

La presenza di Travis Scott era stata svelata da uno degli spot televisivi che hanno anticipato l'uscita del trailer del film. A completare il cast del film ci sono Meryl Streep e Goldie Hawn





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