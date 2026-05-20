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Tre generazioni Dern, Bruce Dern e i nipoti arrive a Cannes

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Tre generazioni Dern, Bruce Dern e i nipoti arrive a Cannes
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📆5/20/2026 8:41 PM
📰Agenzia_Ansa
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Tre generazioni della famiglia Dern si sono viste sul tappeto rosso a Cannes per il debutto del documentario Dernsie: The amazing life of Bruce Dern e per le riprese della quarta stagione della serie The White lotus. Dern ha parlato brevemente prima della proiezione del film e ha sottolineato l'importanza del festival per lui.

Tre generazioni della famiglia Dern, tra cui l'attore e produttore Bruce Dern, suo figlio Laura e i nipoti Ellery e Jaya, sono state viste sul tappeto rosso a Cannes nel contesto della sezione Cannes Classics.

Dern ha parlato brevemente prima della proiezione del documentario Dernsie, realizzato da Mike Mendez, e ha sottolineato l'importanza del festival per lui, affermando che per lui Cannes era come le Olimpiadi. Durante un'intervista, lui e Laura Dern hanno partecipato alle riprese della quarta stagione della serie The White lotus, ambientata proprio durante il festival e in altre località simboli della Costa azzurra

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