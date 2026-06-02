Tre giovani mangiano 'miele da sballo' e finiscono in ospedale: un 17enne lotta tra la vita e la morte

Nella notte del 2 giugno 2026, i carabinieri di Arzano sono intervenuti all'ospedale di Frattamaggiore per soccorrere tre giovani che avevano ingerito una sostanza chiamata 'miele da sballo'. Il minore, un 17enne, era in condizioni critiche a causa di una grave crisi respiratoria. I due giovani di 19 e 22 anni sono stati dimessi dal pronto soccorso, ma la situazione del 17enne è rimasta critica.

Nella notte tra il 2 e il 3 giugno 2026, i carabinieri di Arzano sono intervenuti all'ospedale di Frattamaggiore per soccorrere tre giovani, di 19, 22 e 17 anni, che si trovavano in uno stato di alterazione da stupefacenti.

Il minore, un 17enne, era in condizioni critiche a causa di una grave crisi respiratoria. I tre avevano ingerito una sostanza chiamata 'miele da sballo', acquistata probabilmente su internet. È bastato un solo cucchiaino della sostanza per farli stare subito male. I genitori del 17enne, presenti in casa, hanno chiamato il 118 e il padre ha consegnato ai militari il barattolo, risultato positivo ai cannabinoidi dopo i primi accertamenti.

I due giovani di 19 e 22 anni sono stati dimessi dal pronto soccorso, ma la situazione del 17enne è rimasta critica. Il giovane è stato trasferito d'urgenza nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Paolo di Napoli, dove si trova tuttora in pericolo di vita





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