Un raid israeliano uccide tre persone nel Gaza City colpendo un veicolo aiuti WCK. L'esercito israeliano nega aver preso di mira l'organizzazione umanitaria. Analisi dell'incidente.

Un attacco aereo israeliano ha ucciso tre palestinesi a bordo di un veicolo nella città di Gaza il 21 novembre 2026. L'incidente ha colpito un'autovettura che trasportava documenti e generi alimentari destinati all'organizzazione umanitaria World Central Kitchen. Le vittime sono state identificate dal ministero della Salute di Gaza e confermate da testimonianze oculari presenti sul luogo dello scoppio.

Dettagli dell'attacco e testimoni oculari

I veicoli della World Central Kitchen operano regolarmente nella striscia per la distribuzione di cibo ai civili. Secondo quanto riferito da Reuters, l'auto colpita trasportava pacchi di cibo confezionato e documenti recanti il logo ufficiale dell'ente di beneficenza. Abu Zein Al-Daya, testimone oculare dell'accaduto, ha dichiarato che il mezzo stava per fermarsi per distribuire cibo e bevande ai bambini quando è stato raggiunto da un missile. Sul posto sono state trovate porzioni di riso cotto sparse intorno al veicolo, che risultava parzialmente ricoperto dal sangue delle vittime dell'attacco.

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Posizione ufficiale dell'esercito israeliano

L'esercito israeliano ha emesso un comunicato in cui affermava che diversi operatori militanti erano stati presi di mira nell'area interessata dal raid. La difesa israeliana non ha fornito ulteriori dettagli sulle operazioni specifiche condotte in quel momento. Non ha risposto immediatamente alle richieste di chiarimento formulate da Reuters riguardo alle ragioni precise del colpo subito da un veicolo apparentemente dedicato alla distribuzione di aiuti umanitari. Questa mancanza di risposta immediata ha sollevato ulteriori interrogativi sulla trasparenza delle operazioni militari nella zona.

Precedenti violazioni e contesto del 2026

Questo incidente si inserisce in un contesto di tensione continua e precedenti tragici per l'organizzazione World Central Kitchen. Nel 2024, l'esercito israeliano aveva già ucciso sette lavoratori dell'ente in un altro attacco aereo, tra cui cittadini australiani, britannici e polacchi. In quell'occasione, i militari avevano ammesso l'esistenza di "gravi errori e violazioni delle procedure" operative. Tuttavia, nel 2026, le autorità israeliane hanno dichiarato di non aver trovato elementi sufficienti per aprire nuove indagini penali sul caso del 2024, mantenendo una posizione difensiva sulle responsabilità legali.

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Impatto sul terreno e situazione di Gaza

La striscia di Gaza continua a vivere una fase di instabilità nonostante l'accordo di cessate il fuoco sostenuto dagli Stati Uniti nell'ottobre 2025, che ha interrotto i combattimenti su larga scala. Tuttavia, l'accordo non ha fermato gli attacchi israeliani né ha garantito lo smantellamento di Hamas. Da allora, almeno 1.600 palestinesi e cinque soldati israeliani sono stati uccisi. Le truppe israeliane controllano attualmente circa due terzi del territorio di Gaza, un aumento rispetto alla metà controllata al momento della tregua, mentre Hamas mantiene il controllo di una piccola striscia di territorio lungo la costa.

Conseguenze umanitarie e prossime fasi

Il conflitto protrattosi per oltre due anni ha causato diecine di migliaia di morti, una crisi alimentare diffusa e lo sfollamento interno di tutta la popolazione di Gaza. Diversi studiosi e un'inchiesta delle Nazioni Unite hanno valutato la situazione come genocidio. Israele continua a definire le proprie azioni come autodifesa,回应ando all'attacco del 7 ottobre 2023 guidato da Hamas che aveva ucciso 1.200 persone e catturato oltre 250 ostaggi. L'incidente del 21 novembre 2026 aggiunge un nuovo capitolo alla crisi umanitaria e politica che continua a segnare la regione del Medio Oriente senza soluzioni definitive in vista.