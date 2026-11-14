Tre petroliere incendiate da mine iraniane nello Stretto di Hormuz

L'Iran conferma che tre petroliere hanno preso fuoco nello Stretto di Hormuz dopo aver urtato mine navali il 14 novembre, in una mossa per pressure Usa.

La Marina iraniana ha annunciato sabato che tre petroliere hanno preso fuoco nello Stretto di Hormuz dopo aver urtato mine navali, segnando un'ulteriore escalation nella tensione regionale. Secondo quanto riferito dai media statali iraniani, le navi hanno subito l'impatto delle ordigni in diversi momenti della giornata, causando incendi che hanno messo a rischio le strutture petrolifere e la sicurezza della rotta strategica.

Una prima petroliera è entrata in collisione con una mina navale nella parte orientale dello Stretto di Hormuz nel corso del mattino del 14 novembre, iniziando così la catena di incidenti che ha caratterizzato la giornata. Le circostanze precise del primo impatto hanno gettato luce sulla presenza di ordigni posati in aree di navigazione critica, sottolineando la vulnerabilità del traffico marittimo in quella zona.

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Successivamente, nel corso della stessa giornata, altre due petroliere hanno urtato delle mine navali, aggravando la situazione. Gli eventi serali hanno visto un'ulteriore intensificazione dello scontro, con la Marina delle Guardie Rivoluzionarie che ha fornito dettagli specifici sulle cause degli incendi che hanno colpito le due navi coinvolte negli scontri del tardo pomeriggio e della sera.

I Dettagli Tecnici degli Scontri

La Marina delle Guardie Rivoluzionarie ha dichiarato all'agenzia di stampa statale IRNA che due delle tre petroliere violatrici stavano tentando di attraversare una rotta proibita nello Stretto di Hormuz. Le autorità iraniane hanno affermato che le navi, mentre tentavano di sfuggire ai controlli ufficiali e di passare attraverso zone non autorizzate, hanno urtato le mine navali posate per la difesa della rotta.

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Secondo la narrazione ufficiale fornita dalle guardie, le petroliere non solo hanno urtato gli ordigni, ma hanno anche causato esplosioni immediate che hanno portato al burst delle strutture e all'immediato sviluppo di fiamme. Questo meccanismo di difesa è stato descritto come una risposta diretta al tentativo di elusione dei controlli di sicurezza istituiti dall'Iran nella zona.

La Posizione Strategica dell'Iran

L'Iran ha imposto restrizioni severe alle imbarcazioni che cercano di attraversare lo Stretto di Hormuz, una via navigabile di importanza globale per il commercio energetico internazionale. L'obiettivo dichiarato di Teheran è quello di esercitare pressione sugli Stati Uniti, utilizzando il controllo di questa arteria strategica come leva geopolitica nel contesto delle tensioni diplomatiche esistenti tra le due potenze.

Le autorità iraniane hanno attaccato le navi che, a loro dire, hanno violato le restrizioni imposte, affermando di voler affermare il proprio controllo su questa via navigabile cruciale. Questa strategia mira a dimostrare la capacità di Teheran di influenzare i flussi energetici globali e di rispondere alle pressioni occidentali con azioni concrete nel teatro marittivo regionale.

Impatto sul Traffico e Prossimi Passi

Il verificarsi di questi incidenti solleva preoccupazioni immediate sulla sicurezza della navigazione commerciale e privata che utilizza lo Stretto di Hormuz, considerato uno dei passaggi marittimi più trafficati al mondo. Le operazioni di bonifica delle mine e l'eventuale chiusura temporanea di alcune rotte potrebbero avere ripercussioni sui tempi di consegna e sui costi del trasporto petrolifero internazionale.

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Non sono ancora stati forniti dettagli ufficiali sull'entità dei danni alle petroliere o sul numero di vittime tra l'equipaggio, se presenti. Tuttavia, l'evento del 14 novembre rappresenta un segnale chiaro della volontà iraniana di mantenere un controllo attivo e ostile verso le navi che non rispettano le sue direttive, complicando ulteriormente il quadro della sicurezza marittima nel Golfo Persico per le prossime settimane.