Tre rapinano una gioielleria a Novate Milanese, con scasso di gioielli

In tre hanno assaltato e rapinato la gioielleria all’interno del centro commerciale Metropoli, a Novate Milanese, nella tarda mattinata di giovedì 11 giugno. I rapinatori erano in tre vestiti di nero e con caschi integrali, riuscendo a scappare con diversi gioielli. Il valore della merce è in corso di quantificazione.

In tre hanno assaltato e rapinato la gioielleria all’interno del centro commerciale Metropoli, a Novate Milanese (hinterland nord di Milano) nella tarda mattinata di giovedì 11 giugno.

Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. I rapinatori erano in tre vestiti di nero e con caschi integrali: sarebbero riusciti a scappare con diversi gioielli. Il valore della merce è in corso di quantificazione. Tutto è successo intorno alle 10.30, come appreso da MilanoToday.

Il commando, con il volto coperto da caschi e passamontagna neri, è arrivato davanti al centro commerciale a bordo di alcuni scooter. Una volta entrato nella struttura, ha raggiunto il secondo piano, dove ha infranto le vetrine della gioielleria impossessandosi dei preziosi contenuti. Alcuni testimoni hanno riferito a MilanoToday di aver udito alcuni scoppi, descritti come rumori simili a petardi. Stando a quanto emerso i tre avevano in pugno delle pistole, pare delle riproduzioni a salve.

Una volta nel centro, hanno anche acceso fumogeni e rotto alcune vetrine, arraffando gioielli e monili per un valore ancora da quantificare. Dopo il colpo i tre sono scappati a bordo di alcuni scooter. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Rho. Per il momento non è chiaro a quanto ammonti la refurtiva, sono in corso accertamenti.

Qualche elemento utile potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso della zona





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