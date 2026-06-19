Tre sciami di droni ucraini attaccano la raffineria di Mosca: difesa aerea abbatte centinaia di velivoli

L'Ucraina lancia un massiccio attacco con droni contro la raffineria di Mosca. La difesa aerea russa abbatte la maggior parte dei velivoli, ma l'incursione segna un'escalation nella guerra dei droni e dimostra la vulnerabilità della capitale.

Questa mattina tre sciami di droni ucraini hanno attaccato la grande raffineria di Mosca , situata all'interno della tangenziale che circonda la capitale russa. Il sistema di difesa aerea, considerato il più avanzato del paese, è riuscito ad abbatterne centinaia, ma l'attacco ha dimostrato la crescente capacità di Kiev di colpire obiettivi strategici nel cuore della Russia .

Secondo fonti locali, alcuni frammenti dei droni sono caduti in aree residenziali, provocando danni minori ma nessuna vittima. Le autorità hanno temporaneamente chiuso l'aeroporto di Vnukovo e messo in allerta le forze di sicurezza. L'operazione rappresenta un'escalation nella guerra dei droni tra i due paesi. L'Ucraina ha sviluppato una flotta di velivoli senza pilota a lungo raggio, spesso costruiti con componenti commerciali, che possono eludere parzialmente le difese russe.

La raffineria di Mosca, gestita da Gazprom Neft, è un nodo cruciale per la fornitura di carburante alla regione metropolitana: un suo danneggiamento potrebbe avere ripercussioni sulla logistica militare e civile. Gli analisti sottolineano che, sebbene il danno materiale sia stato limitato, l'attacco ha un forte valore simbolico, dimostrando che nessuna zona della Russia è al sicuro. Le reazioni internazionali non si sono fatte attendere.

Il governo ucraino ha rivendicato la responsabilità, definendo l'azione come parte della legittima difesa contro le infrastrutture che supportano l'invasione. La Russia ha condannato l'attacco come un atto terroristico e ha promesso ritorsioni. Nel frattempo, gli esperti di sicurezza avvertono che questo tipo di incursioni potrebbe intensificarsi, spingendo Mosca a potenziare ulteriormente la difesa aerea e a cercare nuovi modi per contrastare gli sciami di droni, una minaccia che sta ridefinendo la guerra moderna





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